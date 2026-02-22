II Liga. Chaves bate Farense e regressa às vitórias sete jornadas depois

Roberto, aos 16 minutos, e Reinaldo, aos 49, foram os autores dos golos do emblema transmontano, que tinham somado um empate e seis derrotas nas últimas sete rondas.



Com este triunfo, o Desportivo de Chaves ocupa o 11.º lugar da tabela, com 30 pontos, os mesmos do Benfica B, 12.º. O Farense, por sua vez, somou a segunda derrota seguida e mantém-se no 17.º e penúltimo posto, com 24.



A partida arrancou a baixo ritmo, com ligeira superioridade dos visitantes, mas sem qualquer incidência até aos 16 minutos, altura em que Roberto colocou os anfitriões em vantagem, com um cabeceamento certeiro.



Em desvantagem, o Farense não conseguiu inverter a toada, teve dificuldade em defender as investidas dos transmontanos e em conseguir criar perigo junto da baliza de Vozinha, que apenas realizou uma defesa apertada, para travar um remate de Bruno Almeida.



Depois de uma primeira parte pouco entretida, a etapa complementar arrancou com intensidade e, praticamente, com o segundo golo do jogo: Reinaldo foi chamado a cobrar um livre à entrada da área visitante e ‘desenhou’ um remate indefensável para Brian Araújo, ampliando a vantagem dos flavienses.



Os algarvios reagiram pouco depois, com novo remate de longe de Bruno Almeida, mas Vozinha estava atento e voltou a negar o golo ao avançado dos algarvios.



O guardião cabo-verdiano esteve irrepreensível, garantindo a inviolabilidade das redes transmontanas e, consequentemente, a vitória do emblema ‘azul-grená’, que ameaçou sucessivamente a área visitante até ao apito final.