Futebol Nacional
II Liga. Desportivo de Chaves impõe segundo empate consecutivo ao líder Sporting B
O Desportivo de Chaves e o Sporting B empataram hoje 0-0 em encontro ‘morno’ de acerto de calendário, a contar para a nona jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado em Trás-os-Montes.
Transmontanos e lisboetas não foram além do ‘nulo’ no marcador no encontro em atraso da nona jornada do segundo escalão. Apesar do empate, o segundo consecutivo para o líder Sporting B, os 'leões' continuam ao leme da tabela, com 23 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves desceu um posto e ocupa agora o oitavo lugar, com 14.
O encontro arrancou a meio-gás e sem lances dignos de registo até ao minuto 18, altura em que Mauro Couto isolou Nel na área, mas o ponta de lança não conseguiu vencer o ‘um para um’ com Marko Gudzulic, que defendeu com o pé.
Do lado do Desportivo de Chaves, aos 35, Milovanovic apareceu na área sportinguista e respondeu bem a um cruzamento de Henrique Pereira, mas o cabeceamento do avançado sérvio rasou o poste. Já nos descontos, Gudzulic travou o capitão dos visitantes, que se preparava para ‘carimbar’ um remate enquadrado.
Depois de uma primeira parte equilibrada, os sportinguistas entraram melhor na etapa complementar, com Mauro Couto a testar Gudzulic logo aos 46 minutos, mas o sérvio voltou a operar uma defesa segura.
Com uma reentrada forte marcada por claras ocasiões de golo, o líder Sporting B demonstrou superioridade e obrigou os anfitriões a recuar à defesa, que só conseguiram atacar a partir do minuto 60, ainda que sem grande perigo para Calai.
A reta final da partida ficou marcada por ineficácia e falta de critério nas finalizações em ambas as equipas, que não conseguiram desfazer o ‘nulo’ no marcador.
