II Liga. Desportivo de Chaves impõe segundo empate consecutivo ao líder Sporting B

Transmontanos e lisboetas não foram além do ‘nulo’ no marcador no encontro em atraso da nona jornada do segundo escalão. Apesar do empate, o segundo consecutivo para o líder Sporting B, os 'leões' continuam ao leme da tabela, com 23 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves desceu um posto e ocupa agora o oitavo lugar, com 14.



O encontro arrancou a meio-gás e sem lances dignos de registo até ao minuto 18, altura em que Mauro Couto isolou Nel na área, mas o ponta de lança não conseguiu vencer o ‘um para um’ com Marko Gudzulic, que defendeu com o pé.



Do lado do Desportivo de Chaves, aos 35, Milovanovic apareceu na área sportinguista e respondeu bem a um cruzamento de Henrique Pereira, mas o cabeceamento do avançado sérvio rasou o poste. Já nos descontos, Gudzulic travou o capitão dos visitantes, que se preparava para ‘carimbar’ um remate enquadrado.



Depois de uma primeira parte equilibrada, os sportinguistas entraram melhor na etapa complementar, com Mauro Couto a testar Gudzulic logo aos 46 minutos, mas o sérvio voltou a operar uma defesa segura.



Com uma reentrada forte marcada por claras ocasiões de golo, o líder Sporting B demonstrou superioridade e obrigou os anfitriões a recuar à defesa, que só conseguiram atacar a partir do minuto 60, ainda que sem grande perigo para Calai.



A reta final da partida ficou marcada por ineficácia e falta de critério nas finalizações em ambas as equipas, que não conseguiram desfazer o ‘nulo’ no marcador.



