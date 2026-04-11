II Liga: Desportivo de Chaves vence Torreense e complica contas do play-off

André Rodrigues, aos 50 minutos, e Roberto, aos 68, de grande penalidade, garantiram hoje a vitória dos transmontanos, depois de duas derrotas seguidas, complicando, em simultâneo, as contas do play-off de subida ao Torreense.



Apesar do deslize do Académico de Viseu frente ao Penafiel (3-4) representar uma oportunidade para a ‘turma’ de Luís Tralhão se aproximar da zona de promoção direta à I Liga, foi o Desportivo de Chaves quem dominou o encontro e protagonizou as melhores oportunidades de golo.



Depois de um início equilibrado, os anfitriões procuraram instalar-se no meio-campo contrário, explorando a largura e a profundidade do terreno, mas pecando na finalização.



O Torreense foi surgindo a espaços no ataque, mas com algumas dificuldades e sem dar trabalho a Marko Gudzulic durante todo o primeiro tempo.



Na segunda parte manteve-se a toada e o ritmo de jogo, novamente com mais iniciativa e mais incursões ofensivas do Desportivo de Chaves, que deram frutos aos 50 minutos: André Rodrigues recebeu a bola no coração da área sem marcação e ‘disparou’ a contar (1-0).



Os anfitriões ampliaram a vantagem aos 68, de grande penalidade, exemplarmente cobrada por Roberto (2-0).



Apesar das mexidas na equipa, com Pité a tentar ‘agitar as águas’, os forasteiros continuaram com muitas dificuldades em ameaçar a baliza de Marko, que garantiu a inviolabilidade das redes transmontanas até ao apito final.



Com esta vitória, o Desportivo de Chaves subiu ao nono posto, somando agora 39 pontos, enquanto o Torreense se mantém no terceiro lugar, com 46, os mesmos da União de Leiria, e apenas mais dois que o Vizela, quinto classificado, que defronta o Feirense no domingo.