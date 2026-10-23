Futebol Nacional
II Liga. Desportivo de Chaves vence Vizela após reviravolta nos descontos
O Desportivo de Chaves venceu hoje o Vizela, por 2-1, com reviravolta no marcador já na fase final da partida inaugural da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputada em Trás-os-Montes.
No municipal de Chaves, o Vizela entrou a dominar o encontro e Lacava inaugurou o marcador, aos 27 minutos, vantagem que resistiu até à reta final do tempo regulamentar, altura em que Júnior Mendes empatou a partida, aos 85, e em que os transmontanos asseguraram os três pontos já na compensação, com Marquinhos a protagonizar a ‘cambalhota’ no marcador, aos 90+5.
Após um arranque com algumas pausas, a partida ganhou ritmo e intensidade, ainda que sem qualquer situação de perigo até aos 20 minutos, altura em que o Vizela assumiu o controlo do jogo, com mais posse de bola e argumentos ofensivos.
Aos 27, depois de falhar um primeiro remate, Lacava encheu o pé de fora da área e atirou a contar, inaugurando o marcador no municipal de Chaves.
Em desvantagem, os anfitriões subiram linhas e conseguiram chegar com perigo à área adversária, mas pecaram na finalização, enquanto Fortuné esteve muito perto de aumentar a vantagem para os vizelenses aos 40, com um cabeceamento que rasou a baliza transmontana.
No regresso dos balneários, o Desportivo de Chaves carregou no acelerador e intensificou a pressão, com inúmeras ocasiões de golo, obrigando o Vizela a recuar no terreno e a empenhar esforços na defesa.
Com o jogo a decorrer em sentido único, aos 85 minutos, após Marquinhos perder a bola, Robyn Esajas recuperou a bola e cruzou para área, onde, vindo de trás, Júnior Mendes apareceu para empatar o duelo.
Já nos descontos, na sequência de contra-ataque a favor dos transmontanos, Wilson assistiu Marquinhos que, na cara do guardião Gomís, não desperdiçou a oportunidade e ‘carimbou’ o golo da reviravolta.
Com esta vitória, a segunda da temporada, o Desportivo de Chaves subiu ao 13.º lugar, somando agora oito pontos, enquanto o Vizela se mantém no oitavo posto, com 11.
Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.
Desportivo de Chaves – Vizela, 2-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Matías Lacava, 27 minutos.
1-1, Júnior Mendes, 85.
2-1, Marquinhos, 90+5.
Equipas:
- Desportivo de Chaves: João Valido, Léo Alaba, Ricardo Alves (Júnior Mendes, 80), Néstor Araújo, Aarón (Marquinhos, 69), Aílson (Pelágio, 55), Gilberto García (João Teixeira, 56), Fofana, André Rodrigues (Roberto, 69), Wilson e Robyn Esajas.
(Suplentes: Marko, Antony Herbert, João Teixeira, Marquinhos, Pelágio, Ivo, Dru Yearwood, Roberto, Júnior Mendes, Tounkara, Tiago Simões e GB).
Treinador: Vítor Martins.
- Vizela: Gomís, Jojó, Rhyner, Hristov, Luis Mina, Bastunov (Neto, 72), Bamba, Aliou Traoré (Carter, 90+3), Heinz Mörschel (Luís Rocha, 90+4), Matías Lacava (Cristian Cañozales, 90+3) e Fortuné (Thio, 72).
(Suplentes: Vulic, Pedro Souza, José González, Manu, Thio, Luís Rocha, Lucas Antañón, Neto, Cristian Cañozales, Augustine Adamu e Carter).
Treinador: Ronald Molina.
Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bamba (43), Léo Alaba (43), André Rodrigues (61), Pelágio (77), Gomís (83) e Júnior Mendes (90+2). Cartão vermelho direto para Tiago Simões (no banco, 90+7).
Assistência: 1.217 espetadores.
Após um arranque com algumas pausas, a partida ganhou ritmo e intensidade, ainda que sem qualquer situação de perigo até aos 20 minutos, altura em que o Vizela assumiu o controlo do jogo, com mais posse de bola e argumentos ofensivos.
Aos 27, depois de falhar um primeiro remate, Lacava encheu o pé de fora da área e atirou a contar, inaugurando o marcador no municipal de Chaves.
Em desvantagem, os anfitriões subiram linhas e conseguiram chegar com perigo à área adversária, mas pecaram na finalização, enquanto Fortuné esteve muito perto de aumentar a vantagem para os vizelenses aos 40, com um cabeceamento que rasou a baliza transmontana.
No regresso dos balneários, o Desportivo de Chaves carregou no acelerador e intensificou a pressão, com inúmeras ocasiões de golo, obrigando o Vizela a recuar no terreno e a empenhar esforços na defesa.
Com o jogo a decorrer em sentido único, aos 85 minutos, após Marquinhos perder a bola, Robyn Esajas recuperou a bola e cruzou para área, onde, vindo de trás, Júnior Mendes apareceu para empatar o duelo.
Já nos descontos, na sequência de contra-ataque a favor dos transmontanos, Wilson assistiu Marquinhos que, na cara do guardião Gomís, não desperdiçou a oportunidade e ‘carimbou’ o golo da reviravolta.
Com esta vitória, a segunda da temporada, o Desportivo de Chaves subiu ao 13.º lugar, somando agora oito pontos, enquanto o Vizela se mantém no oitavo posto, com 11.
Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.
Desportivo de Chaves – Vizela, 2-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Matías Lacava, 27 minutos.
1-1, Júnior Mendes, 85.
2-1, Marquinhos, 90+5.
Equipas:
- Desportivo de Chaves: João Valido, Léo Alaba, Ricardo Alves (Júnior Mendes, 80), Néstor Araújo, Aarón (Marquinhos, 69), Aílson (Pelágio, 55), Gilberto García (João Teixeira, 56), Fofana, André Rodrigues (Roberto, 69), Wilson e Robyn Esajas.
(Suplentes: Marko, Antony Herbert, João Teixeira, Marquinhos, Pelágio, Ivo, Dru Yearwood, Roberto, Júnior Mendes, Tounkara, Tiago Simões e GB).
Treinador: Vítor Martins.
- Vizela: Gomís, Jojó, Rhyner, Hristov, Luis Mina, Bastunov (Neto, 72), Bamba, Aliou Traoré (Carter, 90+3), Heinz Mörschel (Luís Rocha, 90+4), Matías Lacava (Cristian Cañozales, 90+3) e Fortuné (Thio, 72).
(Suplentes: Vulic, Pedro Souza, José González, Manu, Thio, Luís Rocha, Lucas Antañón, Neto, Cristian Cañozales, Augustine Adamu e Carter).
Treinador: Ronald Molina.
Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bamba (43), Léo Alaba (43), André Rodrigues (61), Pelágio (77), Gomís (83) e Júnior Mendes (90+2). Cartão vermelho direto para Tiago Simões (no banco, 90+7).
Assistência: 1.217 espetadores.