II Liga. Empate com Lourosa atrasa Oliveirense na luta pela permanência

Num jogo em que o Lusitânia de Lourosa desperdiçou uma grande penalidade aos 89 minutos, o empate atrasa a Oliveirense na luta pela manutenção, mantendo-se no 18.º e último lugar da II Liga, com 31 pontos, enquanto o Lusitânia de Lourosa mantém o oitavo lugar, com 43 pontos.



Numa primeira parte equilibrada, a Oliveirense esteve perto de inaugurar o marcador quando Yefrey surgiu isolado perante o guarda-redes Vítor Hugo, rematando ao lado da baliza, aos 13 minutos.



O equilíbrio manteve-se na segunda parte, que ficou marcada pela melhor oportunidade do jogo quando Luís Rocha dispôs de uma grande penalidade para colocar o Lusitânia de Lourosa em vantagem, mas rematou por cima da baliza, aos 89 minutos.