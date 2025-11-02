Futebol Nacional
II Liga. Farense anula desvantagem de três golos ao intervalo e vence Benfica B por 4-3
O Farense conseguiu hoje uma reviravolta épica na receção ao Benfica B, virando de 0-3 ao intervalo para o 4-3 final na partida da 10.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.
Os ‘encarnados’ foram mais eficazes no primeiro tempo, com golos de Gonçalo Oliveira, aos 25 minutos, e Jelani Trevisan, aos 29 e 33, mas o ascendente algarvio após o intervalo garantiu o primeiro triunfo da época no Estádio de São Luís, por intermédio de Franco Romero (63), André Candeias (73), Rui Costa (78) e Diego Dorregaray (88).
O conjunto orientado por Silas subiu ao sexto lugar, com 14 pontos, enquanto o Benfica B é 14.º, com 10.
Na primeira parte, os algarvios somaram duas bolas aos ‘ferros’, por Dorregaray (sete minutos) e Balla Sangaré (45+1), em contraste com a eficácia dos forasteiros, que no espaço de oito minutos pareciam ter deixado o jogo ‘encaminhado’.
Mas, apesar da diferença no marcador, o Farense nunca desistiu e, no segundo tempo, com a ajuda das mudanças operadas por Silas, especialmente pela contribuição de Rui Costa e André Candeias, acabou mesmo por anular a desvantagem.
Depois do 3-3, com o Benfica B aturdido, os anfitriões ganharam motivação extra e chegaram ao triunfo, numa recarga de Dorregaray que deixou os quase três mil adeptos locais em êxtase.
O conjunto orientado por Silas subiu ao sexto lugar, com 14 pontos, enquanto o Benfica B é 14.º, com 10.
Na primeira parte, os algarvios somaram duas bolas aos ‘ferros’, por Dorregaray (sete minutos) e Balla Sangaré (45+1), em contraste com a eficácia dos forasteiros, que no espaço de oito minutos pareciam ter deixado o jogo ‘encaminhado’.
Mas, apesar da diferença no marcador, o Farense nunca desistiu e, no segundo tempo, com a ajuda das mudanças operadas por Silas, especialmente pela contribuição de Rui Costa e André Candeias, acabou mesmo por anular a desvantagem.
Depois do 3-3, com o Benfica B aturdido, os anfitriões ganharam motivação extra e chegaram ao triunfo, numa recarga de Dorregaray que deixou os quase três mil adeptos locais em êxtase.