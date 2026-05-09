Futebol Nacional
II Liga: Farense e Paços de Ferreira empatam e adiam decisões para a última jornada
Farense, reduzido a 10 unidades nos últimos oito minutos, e Paços de Ferreira empataram 1-1 em jogo da 33.ª jornada da II Liga, adiando as decisões da manutenção para a derradeira ronda.
Num jogo entre adversários diretos na ‘guerra’ da permanência, Miguel Menino, aos 69 minutos, inaugurou o marcador para os algarvios, que, aos 82 minutos, viram Alex Pinto ser expulso, por acumulação de amarelos, antes de David Costa restabelecer a igualdade, aos 84.
O Farense, 15.º classificado, com 40 pontos, livrou-se da despromoção direta, mas precisa de um ponto no reduto do Portimonense, 16.º, com 37, para escapar ao play-off de manutenção, que será o objetivo do Paços, 17.º, com 36, na última ronda, em que recebe o já tranquilo Penafiel a precisar de vencer, mas sempre dependente do resultado do dérbi algarvio.
Após uma primeira parte pouco mexida, em que os blocos defensivos se superiorizaram aos ataques, o jogo melhorou no arranque do segundo tempo, mas Ronaldo Lumungo desperdiçou duas ocasiões flagrantes para colocar os forasteiros na frente.
Os algarvios adiantaram-se, com remate certeiro de Miguel Menino na meia-lua, mas acabaram por não segurar a vantagem, ‘acusando’ a expulsão do lateral-direito Alex Pinto.
Com o rival a procurar reagir à contrariedade, foi precisamente pela esquerda que o Paços construiu a jogada do empate, concretizado por David Costa, mantendo ‘acesa’ a esperança da manutenção, agora apenas pela via do play-off.
Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.
Farense – Paços de Ferreira, 1-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Miguel Menino, 69 minutos.
1-1, David Costa, 84.
Equipas:
- Farense: Brian Araújo, Alex Pinto, Alysson (Rui Costa, 79), Rúben Fernandes, Toni Herrero, Miguel Menino, Assane Ndiaye (Dário Miranda, 84), Rafael Teixeira (Darío Poveda, 59), André Candeias (Rafael Pontelo, 79), Derick Poloni e Leonardo Oliveira (Anthony Carter, 59).
(Suplentes: Miguel Carvalho, Rui Costa, Anthony Carter, Bruno Almeida, Darío Poveda, Jaime Pinto, Diego Dorregaray, Dário Miranda e Rafael Pontelo).
Treinador: José Faria.
- Paços de Ferreira: Jeimes Menezes, Anilson, Rafael Vieira, Tiago Ferreira, Leandro Dias (Nito Gomes, 83), Nuno Cunha (Diego Fernandes, 72), João Pinto (Francisco Ramos, 72), David Costa, Vladimir Silva (Miguel Falé, 61), Ronaldo Lumungo e João Victor (Iuri Moreira, 72).
(Suplentes: Marafona, Diegão, Kauan Conceição, Diego Fernandes, Miguel Falé, Nito Gomes, Miguel Mota, Iuri Moreira e Francisco Ramos).
Treinador: Nuno Braga.
Árbitro: António Nobre (AF Leiria).
Ação disciplinar: cartão amarelo para João Pinto (08), Alex Pinto (após final da primeira parte e 82), David Costa (após final da primeira parte), Derick Poloni (48), Miguel Menino (73), Francisco Ramos (87) e Brian Araújo (90+7). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Alex Pinto (82).
Assistência: 4.071 espectadores.
(Com Lusa)