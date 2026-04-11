II Liga. Farense regressa às vitórias e ‘respira’ na luta pela manutenção

O jovem Leonardo Oliveira, titular no primeiro jogo pela equipa principal, abriu o marcador aos sete minutos, e Derick Poloni elevou a contagem, aos 45+1, de grande penalidade, com Samuel Justo a reduzir para os ‘verdes e brancos’, aos 72.



O Sporting B, que leva seis derrotas nos últimos sete encontros, ocupa o sétimo lugar, com 41 pontos, enquanto o Farense saiu, provisoriamente, da zona de despromoção para o 15.º posto, com 32.



Leonardo Oliveira, de 21 anos, que esta época tinha vestido só a camisola dos sub-23 algarvios, demorou apenas sete minutos para marcar, correspondendo a um cruzamento ao primeiro poste de Derick Poloni.



No final de uma primeira parte monótona e sem perigo, o Farense chegou ao 2-0, por Derick Poloni, que sofreu um empurrão na área e converteu o respetivo penálti.



No arranque do segundo tempo, Leonardo Oliveira desperdiçou o 3-1 e, a partir daí, o Sporting B empurrou o adversário para a sua área, mas apenas conseguiu minimizar a desvantagem, por Samuel Justo, num desvio com as costas após remate de Eduardo Felicíssimo.