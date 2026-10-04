II Liga. Farense sobe ao quarto lugar com goleada frente ao Chaves

O triunfo neste encontro em atraso da quinta jornada, adiado em setembro devido a um surto viral no plantel dos algarvios, permitiu à equipa comandada por José Faria subir ao quarto lugar da tabela classificativa. Já o Chaves está no 16.º posto, lugar de play-off de despromoção à Liga 3.



O Farense, que não ganhava na II Liga desde 16 de agosto, chegou à vantagem logo nos minutos iniciais, fruto de um golo apontado por André Candeias.



Jogava-se o segundo minuto do encontro quando o extremo do Farense deu o melhor seguimento a uma boa jogada, com um remate em arco, à entrada da área, que só parou no fundo das redes do Chaves.



Os forasteiros estiveram perto do empate, quando, ao minuto 29, um remate de Gilberto Garcia tirou ‘tinta ao poste’ da baliza do guarda-redes do Farense.



Ainda assim, foram os 'leões' de Faro a dilatar a vantagem. Já em período de descontos, aos 45+1 minutos, um livre batido por Matheus Oliveira encontrou Candeias, que serviu Gonçalo Silva, solto na área, para o segundo golo do Farense.



No início da segunda parte, surgiu o terceiro para o Farense. Cláudio Falcão apanhou uma bola à entrada da área, rematou, o esférico desviou num defesa do Chaves e enganou o guarda-redes João Valido.



Ao minuto 80, Poloni sentenciou o resultado, com um golo de pé direito, após um passe a desmarcar de Singh.



