II Liga. FC Porto B garante segunda vitória consecutiva com golo de Vonic

Os ‘dragões’ deixaram o último lugar da classificação geral para o Benfica B, ocupando agora o 17.º posto com 11 pontos, e o Portimonense caiu do 13.º para o 14.º e mantém-se com 12 pontos.



O golo surgiu na sequência de um ataque rápido do FC Porto B iniciado no lado esquerdo e que depois prosseguiu no corredor contrário, de onde Pedro Lima cruzou para Leonardo Vonic cabecear e fazer o 1-0 final.



Os primeiros minutos foram dominados pelo conjunto portista, o que se materializou na conquista de dois cantos, e foi preciso esperar pelo oitavo minuto para ver o Portimonense sair do seu meio-campo, ganhar um livre e, na sequência deste, um canto.



A partir daqui, os visitantes tornaram-se mais afoitos e foi assim que aos 13 Lobato intercetou um passe próximo da área portista e depois rematou, obrigando a João Costa a voar para a bola e a ceder canto.



A segunda parte abriu com o golo que deu aos portistas os três pontos deste jogo.



O FC Porto B lançou um ataque rápido na esquerda que acabou por levar a bola para o corredor contrário, de onde Pedro Lima cruzou para Leonardo Vonic surgir entre a defesa contrária e cabecear sem qualquer oposição, fazendo o 1-0



Num lance com algumas semelhanças ao do golo, Alarcón cruzou da direita e Karamoh apareceu isolado na esquerda e teve tudo para marcar o segundo golo portista, mas Maycon Cleiton negou-lho porque foi muito rápido a sair da sua baliza e fez uma grande defesa.



Melnichenko também podia ter acabado com as dúvidas sobre o resultado, mas perdeu tempo, hesitou e quando finalmente rematou para a baliza, onde já não estava o guardião Maycon Cleiton, apareceu o central Douglas Grolli a cortar a bola para canto.



O Portimonense fez um esforço final para chegar à baliza de João Costa, mas não mostrou argumentos para ultrapassar a bem organizada defesa do FC Porto B.



