Futebol Nacional
II Liga: FC Porto B vence Sporting B em Alcochete
Uma grande penalidade de Dinis Rodrigues, que terminou expulso, ditou diferenças entre FC Porto B e Sporting B, com os ‘dragões’ a vencerem 1-0 em Alcochete, em jogo da 33.ª jornada da II Liga.
Debaixo de chuva intermitente no Estádio Aurélio Pereira, o lateral portista apontou o único golo da partida, aos 37 minutos, e foi expulso já aos 90+6, mas o Sporting B, apesar do desaire, conseguiu assegurar a manutenção na II Liga.
O conjunto portuense ocupa o sexto lugar, com 48 pontos, enquanto o Sporting B, que somou a sexta derrota consecutiva na II Liga, desceu para 13.º, com 41, mas ficou a salvo da despromoção, devido a outros resultados nos jogos disputados à mesma hora.
A primeira oportunidade pertenceu ao FC Porto B, mas o duelo desenrolou-se de maneira equilibrada, também com algumas aproximações de perigo ‘leoninas’, até ao penálti que abriu o marcador, cometido por Rodrigo Dias sobre Gonçalo Sousa.
Na conversão, Dinis Rodrigues ‘enganou’ Francisco Silva e colocou os ‘dragões’ na frente, aos 37 minutos, sendo eficazes da marca dos 11 metros, apesar da maior posse de bola da turma orientada por João Gião, que, contudo, não a materializou.
Após o intervalo, o Sporting B procurou desde logo alcançar o golo da igualdade e ficou muito perto aos 54, quando, com tudo para marcar e somente com Gonçalo Ribeiro à frente, Lucas Anjos atirou torto e por cima, na melhor ocasião dos ‘leões’.
Com o treinador da equipa principal do Sporting, Rui Borges, a assistir ao encontro na bancada, a formação da casa continuou a dispor do controlo do jogo, mas sem conseguir ‘furar’ muitas vezes a organização defensiva da equipa de João Brandão.
O FC Porto B baixou mesmo o seu bloco defensivo e permitiu que o Sporting B, nos minutos finais da partida, jogasse completamente no último terço ofensivo, sendo Dinis Rodrigues ainda expulso, já aos 90+6, muito tarde para ter influência no jogo.
Jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.
Sporting B – FC Porto B, 0-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcador:
0-1, Dinis Rodrigues, 37 minutos (grande penalidade).
Equipas:
- Sporting B: Francisco Silva, Rafael Mota (Zaïd Bafdili, 67), João Muniz, David Moreira, Rodrigo Dias, Rayan Lucas (Daniel Costa, 67), Samuel Justo (Manuel Kissanga, 82), Paulo Cardoso, Manuel Mendonça (Rafael Besugo, 67), Flávio Gonçalves e Lucas Anjos (Víctor Guzmán, 60).
(Suplentes: Pedro Miguéis, Daniel Costa, Afonso Lee, Zaïd Bafdili, Rafael Besugo, Kauã Oliveira, Manuel Kissanga, Gabriel Silva e Víctor Guzmán).
Treinador: João Gião.
- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Luís Gomes, Gabriel Brás, Yoan Pereira (Martim Cunha, 90+1), Domingos Andrade (João Brito, 90+1), João Teixeira (Felipe Silva, 80), Francisco Fernandes (Kauê Rodrigues, 67), Tiago Andrade, Gonçalo Sousa (Gustavo Guerra, 80) e Anhá Candé.
(Suplentes: Diogo Fernandes, Felipe Silva, António Ribeiro, Martim Cunha, João Brito, Kauê Rodrigues, Rodrigo Gonçalves, Gustavo Guerra e Léo Fajardo).
Treinador: João Brandão.
Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Gomes (20), Samuel Justo (34), Rodrigo Dias (35), Domingos Andrade (45+1), Gonçalo Ribeiro (70) e Dinis Rodrigues (75 e 90+6). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Dinis Rodrigues (90+6).
Assistência: Cerca de 750 espectadores.
(Com Lusa)
