Futebol Nacional
II Liga. Feirense bate FC Porto B e soma segundo triunfo consecutivo
O Feirense venceu hoje o FC Porto B por 2-1, em jogo da 18ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Marcolino de Castro, alcançando o segundo triunfo consecutivo na competição.
A equipa de Santa Maria da Feira inaugurou o marcador por intermédio Leandro Antunes, aos 32 minutos, com Pedrinho a ampliar a vantagem na segunda parte, aos 74, antes de os ‘dragões’ reduzirem, aos 85, por Tiago Silva.
Com o triunfo, o Feirense ascende ao 10.º lugar da II Liga, com 24 pontos, enquanto o FC Porto desce para o 14.º, mantendo-se com 21.
Numa primeira parte em que o Feirense foi mais audaz, Leandro Antunes surgiu em boa posição na área, aos 32 minutos, para bater o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, com um remate eficaz.
Na segunda parte, Pedrinho aumentou a vantagem do Feirense num remate que ainda foi desviado por um defesa do FC Porto B, traindo Gonçalo Ribeiro, aos 74 minutos.
A equipa de João Brandão reduziu nos minutos finais, com Tiago Silva a marcar o golo do FC Porto B num remate de longa distância, aos 85 minutos.
Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.
Feirense - FC Porto B, 2-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Leandro Antunes, 32 minutos.
2-0, Pedrinho, 74.
2-1, Tiago Silva, 85.
Equipas:
- Feirense: Francisco Meixedo, Luiz Gustavo, Leal, Emanuel Moreira, Zé Ricardo, Doumbia, Gui Meira (Nile John, 68), Tiago Ribeiro (Jonny Arriba, 90), Jójó (André Lopes, 78), Luís Santos (Pedrinho, 68) e Leandro Antunes (Nketia, 78).
(Suplentes: Diego Altube, Bruno Silva, Nile John, Miguel Correia, Klimov, Nketia, Pedrinho, Jonny Arriba e André Lopes).
Treinador: Ricardo Costa.
- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, Felipe Silva, Kaio Henrique, Domingos Andrade (Tiago Andrade, 82), João Teixeira (Bernardo Lima, 68), Kauê (Mide, 57), Gonçalo Sousa (Tiago Silva, 82), Vonic (Melnichenko, 68) e Ángel Alarcón.
(Suplentes: Diogo Fernandes, António Ribeiro, Luís Gomes, Mide, Tiago Silva, André Oliveira, Bernardo Lima, Tiago Andrade e Melnichenko).
Treinador: João Brandão.
Árbitro: João Neves (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luiz Gustavo (19), Bernardo Lima (69), Leandro Antunes (74), Zé Ricardo (86) e Doumbia (90+3).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
Com o triunfo, o Feirense ascende ao 10.º lugar da II Liga, com 24 pontos, enquanto o FC Porto desce para o 14.º, mantendo-se com 21.
Numa primeira parte em que o Feirense foi mais audaz, Leandro Antunes surgiu em boa posição na área, aos 32 minutos, para bater o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, com um remate eficaz.
Na segunda parte, Pedrinho aumentou a vantagem do Feirense num remate que ainda foi desviado por um defesa do FC Porto B, traindo Gonçalo Ribeiro, aos 74 minutos.
A equipa de João Brandão reduziu nos minutos finais, com Tiago Silva a marcar o golo do FC Porto B num remate de longa distância, aos 85 minutos.
Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.
Feirense - FC Porto B, 2-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Leandro Antunes, 32 minutos.
2-0, Pedrinho, 74.
2-1, Tiago Silva, 85.
Equipas:
- Feirense: Francisco Meixedo, Luiz Gustavo, Leal, Emanuel Moreira, Zé Ricardo, Doumbia, Gui Meira (Nile John, 68), Tiago Ribeiro (Jonny Arriba, 90), Jójó (André Lopes, 78), Luís Santos (Pedrinho, 68) e Leandro Antunes (Nketia, 78).
(Suplentes: Diego Altube, Bruno Silva, Nile John, Miguel Correia, Klimov, Nketia, Pedrinho, Jonny Arriba e André Lopes).
Treinador: Ricardo Costa.
- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, Felipe Silva, Kaio Henrique, Domingos Andrade (Tiago Andrade, 82), João Teixeira (Bernardo Lima, 68), Kauê (Mide, 57), Gonçalo Sousa (Tiago Silva, 82), Vonic (Melnichenko, 68) e Ángel Alarcón.
(Suplentes: Diogo Fernandes, António Ribeiro, Luís Gomes, Mide, Tiago Silva, André Oliveira, Bernardo Lima, Tiago Andrade e Melnichenko).
Treinador: João Brandão.
Árbitro: João Neves (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luiz Gustavo (19), Bernardo Lima (69), Leandro Antunes (74), Zé Ricardo (86) e Doumbia (90+3).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.