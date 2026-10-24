II Liga: Feirense e Benfica B empatam em jogo com dois golos anulados aos fogaceiros

No terceiro jogo de Rui Ferreira no comando técnico do Feirense, e primeiro em casa, a formação de Santa Maria da Feira apresentou-se num 5x4x1 compacto, procurando fechar os espaços à equipa ‘B’ encarnada, que teve mais posse de bola, mas dificuldades para criar perigo.



Gui Meira protagonizou a primeira grande ocasião, aos 16 minutos, com um cabeceamento defendido a dois tempos por Arnas Voitinovicius.



Aos 27, Jair Monteiro colocou a bola na baliza, mas o lance foi invalidado por fora de jogo no início da jogada. Já perto do intervalo, aos 44, o avançado voltou a marcar, após cruzamento de André Lopes, mas o VAR chamou David Silva e o árbitro anulou novamente o golo, desta vez por falta sobre João Fonseca.



Na segunda parte, o jogo ficou mais aberto. Gonçalo Moreira ameaçou a baliza de Altube aos 53 minutos e, aos 66, esteve novamente perto do golo, num livre que passou junto ao ângulo.



A igualdade mantém o Feirense no último lugar, enquanto o Benfica B continua na metade superior da tabela.



Jogo disputado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense – Benfica B, 0-0.



Equipas:



- Feirense: Diego Altube, João Oliveira, Pedro Pinto (Tiago Castro, 82), Antonio Leal, João Queirós, André Lopes, Gui Meira (Adriel Moraes, 71), Diogo Mendes (Diaby, 71), Luisinho (Alexandre Guedes, 82), Jair Monteiro e Henrique Pereira (Pedrinho, 62).



(Suplentes: Francisco Meixedo, Bolaji, Kaiquy Luiz, Diego Moreno, Tiago Castro, Guilherme Santos, Diaby, Adriel Moraes, Piri, Peter Adejimi, Pedrinho e Alexandre Guedes).



Treinador: Rui Ferreira.



- Benfica B: Voitinovicius, Duarte Soares, João Fonseca, Rui Silva (Martim Ferreira, 60), João Capucho, Nuno Félix (Tomás Soares, 86), Rafael Quintas, Gonçalo Moreira, Francisco Neto (Felipe Lima, 80), Francisco Silva (Stevan Manuel, 59) e Olívio Tomé (Peter Edokpolor, 59).



(Suplentes: Gonçalo Sobral, Guilherme Gaspar, Leandro Martins, Martim Ferreira, Diogo Coelho, Tiago Rodrigues, Tomás Soares, Felipe Lima, Stevan Manuel e Peter Edokpolor).



Treinador: Nélson Veríssimo.



Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rui Silva (34), Pedro Pinto (45+5), Francisco Silva (52), Luisinho (64), Rafael Quintas (75), Antonio Leal (88) e João Oliveira (90+5).



Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.

