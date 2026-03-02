II Liga: Feirense e Felgueiras empatam sem golos em jogo desinspirado

Num jogo desinspirado, foi o Felgueiras quem esteve mais perto da vitória, mas o poste e a trave da baliza de Diego Altube evitaram a derrota do Feirense.



Numa primeira parte com poucas oportunidades, o Felgueiras deu o primeiro sinal aos 19 minutos e esteve perto de se colocar em vantagem no arranque da segunda parte, num remate de Mario Rivas que embateu no poste, aos 48 minutos.



O Felgueiras voltou a criar perigo na sequência de um canto, aos 66 minutos, quando Dário cabeceou livre de marcação, com a trave a evitar o golo do defesa.



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Felgueiras: 0-0



Equipas:



- Feirense: Diego Altube, Luiz Gustavo (Gastón, 83), Emanuel Moreira, Leal, Bruno Silva (Samad, 90), Doumbia, André Lopes, Tiago Ribeiro (Pedrinho, 64), Gui Meira (Jonny Arriba, 83), Nketia (João Lima, 90) e Jojó.



(Suplentes: Francisco Meixedo, Zé Ricardo, Pedro Mendes, Samad, Gastón, Miguel Correia, Pedrinho, Jonny Arriba e João Lima).



Treinador: Ricardo Costa.



- Felgueiras: Mateus Pasinato, António Eirô, Dário, Afonso Silva, Tiago Parente, Henrique Martins, Gabi, Landinho, Michel (Diogo Casimiro, 80), Tiago Leite e Mario Rivas.



(Suplentes: Felipe Scheibig, Diogo Casimiro, Filipe Cruz, João Pinto, Berna, Mohamed Aidara, Dudu, Beni e Léo Teixeira).



Treinador: Agostinho Bento.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mario Rivas (60), Leal (77) e Doumbia (85 e 90+1). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Doumbia (90+1).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.



