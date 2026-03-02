Futebol Nacional
II Liga: Feirense e Felgueiras empatam sem golos em jogo desinspirado
O Feirense e o Felgueiras empataram hoje 0-0, num jogo fraco de ambas as equipas e que fechou a 24ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Marcolino de Castro.
Num jogo desinspirado, foi o Felgueiras quem esteve mais perto da vitória, mas o poste e a trave da baliza de Diego Altube evitaram a derrota do Feirense.
Numa primeira parte com poucas oportunidades, o Felgueiras deu o primeiro sinal aos 19 minutos e esteve perto de se colocar em vantagem no arranque da segunda parte, num remate de Mario Rivas que embateu no poste, aos 48 minutos.
O Felgueiras voltou a criar perigo na sequência de um canto, aos 66 minutos, quando Dário cabeceou livre de marcação, com a trave a evitar o golo do defesa.
Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira
Feirense-Felgueiras: 0-0
Equipas:
- Feirense: Diego Altube, Luiz Gustavo (Gastón, 83), Emanuel Moreira, Leal, Bruno Silva (Samad, 90), Doumbia, André Lopes, Tiago Ribeiro (Pedrinho, 64), Gui Meira (Jonny Arriba, 83), Nketia (João Lima, 90) e Jojó.
(Suplentes: Francisco Meixedo, Zé Ricardo, Pedro Mendes, Samad, Gastón, Miguel Correia, Pedrinho, Jonny Arriba e João Lima).
Treinador: Ricardo Costa.
- Felgueiras: Mateus Pasinato, António Eirô, Dário, Afonso Silva, Tiago Parente, Henrique Martins, Gabi, Landinho, Michel (Diogo Casimiro, 80), Tiago Leite e Mario Rivas.
(Suplentes: Felipe Scheibig, Diogo Casimiro, Filipe Cruz, João Pinto, Berna, Mohamed Aidara, Dudu, Beni e Léo Teixeira).
Treinador: Agostinho Bento.
Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mario Rivas (60), Leal (77) e Doumbia (85 e 90+1). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Doumbia (90+1).
Assistência: cerca de 1.000 espetadores.
