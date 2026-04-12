Futebol Nacional
II Liga: Feirense vence Vizela e alcança segundo triunfo consecutivo
O Feirense venceu hoje o Vizela por 1-0, em jogo da 29ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado em Santa Maria da Feira, alcançando o segundo triunfo consecutivo na competição.
No Estádio Marcolino Castro, Emanuel Moreira marcou o único golo do jogo, aos 33 minutos, garantindo uma vitória que coloca o Feirense no nono lugar, com 41 pontos, enquanto o Vizela mantém-se no quinto posto, com 44.
A equipa de Ricardo Costa foi mais acutilante na primeira parte e inaugurou o marcador por Emanuel Moreira, que no coração da área deu a melhor resposta a um passe de Zé Ricardo, rematando com eficácia para o fundo da baliza de Gomis.
Os minhotos responderam na segunda parte, num remate colocado de Busnic, que obrigou Diego Altube a uma grande defesa, aos 58 minutos.
A equipa de Ricardo Molina voltou a estar perto do golo aos 60 minutos, quando Zé Ricardo quase introduzia a bola na própria baliza.
Apesar da pressão do Vizela na reta final da partida, o Feirense mostrou-se coeso a nível defensivo, segurando a segunda vitória consecutiva na competição.
