II Liga. Felgueiras despede-se com goleada no reduto da Oliveirense

A formação marcou primeiro, por Armando Lopes (14 minutos), mas o Felgueiras deu a volta ainda na primeira parte, com os golos de Tiago Leite (23) e Henrique (35). Na segunda, a equipa comandada por Rui Ferreira sentenciou o triunfo com os golos de Lucas Duarte (46) e Mario Rivas, que ‘bisou’ (82 e 90+3).



Com a vitória, o Felgueiras ascende, à condição, ao 11º lugar da II Liga, com 44 pontos, enquanto a Oliveirense termina a prova no 18.º e último lugar, com 34, e desce à Liga 3.



A Oliveirense colocou-se em vantagem num remate certeiro de Armando Lopes, já dentro da área, aos 14 minutos.



A resposta do Felgueiras surgiu pouco depois, empatando por Tiago Leite, que deu a melhor sequência a um passe de Dario, aos 23 minutos.



A equipa de Rui Ferreira chegou ao segundo golo com um golo de Henrique, após um remate à entrada da área, aos 35 minutos, e ampliou a vantagem já na segunda parte, aos 46, pelo brasileiro Lucas Duarte, num cabeceamento ao segundo poste.



Na parte final, o espanhol Mario Rivas ‘bisou’ (82 e 90+3 minutos), consumando a goleada.