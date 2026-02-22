II Liga. Felgueiras e Penafiel empatam sem golos em jogo com domínio alternado

Mais ofensivo na primeira meia hora do desafio e nos minutos finais, a equipa azul-grená averbou o terceiro jogo consecutivo sem triunfos e é 12.ª classificada, com 28 pontos, enquanto os penafidelenses, superiores em meados da etapa complementar, contabilizaram a quarta partida seguida sem derrotas e ocupam o 14.º posto, com 27.



A equipa anfitriã dominou a primeira meia hora, recuperando a bola no meio-campo penafidelense em sucessivas ocasiões, circunstância que lhe permitiu tentar o golo em remates de longe aos oito minutos, por Landinho, e aos 20, por Mario Rivas, avançado que protagonizou a melhor ocasião aos 29, num cabeceamento em posição frontal, travado por Joan Femenias.



No último quarto de hora da primeira parte, o Penafiel libertou-se da pressão felgueirense, avançou com mais jogadores para a área contrária e ameaçou a baliza à guarda de Pasinato em remates cruzados de Rúben Alves, aos 37 minutos, e de Ricardo Schutte, aos 38.



Tiago Leite substituiu Lucas Duarte no ataque do Felgueiras após o intervalo e protagonizou a primeira oportunidade da segunda parte, com um remate ao lado, aos 51 minutos, mas os penafidelenses melhoraram a partir dos 59, com as entradas de Soma Anzai e Raúl Alcaina, avançado que falhou o ‘alvo’ em duas tentativas consecutivas, aos 70 e 71.



A equipa treinada por Agostinho Bento contrariou o ascendente do Penafiel a partir dos 80 minutos, mas só esteve perto do golo da vitória ao sexto e último minuto de descontos, num remate de Tiago Leite por cima.