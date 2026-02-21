Futebol Nacional
II Liga. Golo `precoce` de Pozo garante triunfo do Torreense sobre Benfica B
Um golo solitário de Manu Pozo, logo aos três minutos, permitiu ao Torreense bater hoje o Benfica B por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, e aproximar-se do topo da tabela.
Com este desfecho, a equipa de Luís Tralhão continua na quarta posição, com 36 pontos e a dois do Académico de Viseu, segundo, que ainda não jogou nesta ronda.
Já os ‘encarnados’, que voltaram a contar com Daniel Banjaqui, João Rego e Henrique Araújo entre os titulares, ocupam a nona posição, com 30 pontos.
Os ‘azuis grená’ começaram o jogo da melhor forma e aos três minutos colocaram-se em vantagem, graças ao golo de Manu Pozo, que, num ressalto, sem deixar a bola cair no chão, ‘disparou’ para o primeiro e único golo da partida.
Henrique Araújo e Gonçalo Moreira ameaçaram o empate pouco depois, mas foi Dany Jean a desperdiçar a oportunidade mais flagrante da primeira parte, aos 21 minutos, quando conseguiu isolar-se, mas viu Arnas Voitinovicius impedir-lhe o golo.
David Bruno e Kévin Zohi também tentaram a sorte na primeira parte, mas sem sucesso, tal como aconteceria novamente com Henrique Araújo a abrir a etapa complementar, em que valeu um corte fundamental de Stopira a evitar o empate.
Numa segunda parte com maior ascendente da formação de Nelson Veríssimo, o guarda-redes Lucas Paes foi obrigado a mais intervenções – com destaque para a defesa ao remate de Peter Edokpolor, aos 83 minutos –, mas, até ao apito final, nada mudou e o Torreense regressou aos triunfos no campeonato.
