II Liga. Jair da Silva saiu do banco para dar vitória à União de Leiria em Faro

O avançado brasileiro de 28 anos saiu do banco para se estrear a marcar esta temporada, com um tento aos 70 minutos, que acabou por expressar a ligeira superioridade dos leirienses, mais perigosos ao longo da partida.



Depois de uma primeira parte mal jogada e praticamente sem oportunidades de golo, o jogo abriu após o intervalo, quando as duas equipas arriscaram mais em termos ofensivos, obrigando os dois guarda-redes a trabalho aturado.



Em jogo corrido, a União de Leiria criou perigo num remate ao poste de Juan Muñoz (54 minutos) e noutro lance de Jair da Silva (68), minutos antes de assinar o único golo da partida, e só não aumentou a diferença porque Brian Araújo defendeu um penálti de Muñoz (76).



Nos minutos finais, o Farense, que só esteve perto do golo em lances de bola parada, criou perigo num cabeceamento de Cláudio Falcão e noutro remate de cabeça de Sangaré que João Bravim sacudiu para canto.



A equipa de Leiria subiu ao sexto lugar, com 23 pontos, enquanto o Farense ocupa o 10.º posto, com 19.



Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense – União de Leiria, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Jair da Silva, 70 minutos.







Equipas:



- Farense: Brian Araújo, Fran Delgado, Franco Romero (Geovanny, 81), Rúben Fernandes, Toni Herrero, Cláudio Falcão, Yannick Semedo (Nikola Gjorgjev, 89), André Candeias (Assane Ndiaye, 89), Bruno Almeida (Balla Sangaré, 81), Darío Poveda (Diego Dorregaray, 66) e Rui Costa.



(Suplentes: Jakob Tannander, Miguel Menino, Geovanny, Nikola Gjorgjev, Diego Dorregaray, Duarte Furtado, Dário Miranda, Assane Ndiaye e Balla Sangaré).



Treinador: Silas.



- União de Leiria: João Bravim, Habib Sylla, Genaro Rodríguez, José Pedro, Miguel Maga, Miguel Pires, Daniel Borges (Victor Silva, 90+2), Pablo Fernández (Lucho Vega, 85), Jordan van der Gaag (Jair da Silva, 62), Juan Muñoz (Marc Baró, 90+2) e Dieu Michel (Sema Velázquez, 90+2).



(Suplentes: Salvi Carrasco, Marc Baró, Sema Velázquez, Eboué Kouassi, Jair da Silva, João Silva, Lucho Vega, Bernardo Gomes e Victor Silva).



Treinador: Gonçalo Pereira.







Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cláudio Falcão (07), Genaro Rodríguez (27), Fran Delgado (65) e Marc Baró (90+3).



Assistência: 1.406 espetadores.