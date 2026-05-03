II Liga: João Casimiro dá triunfo nos descontos e Portimonense ‘respira’

Na primeira parte, a equipa algarvia desperdiçou duas vantagens, com golos de Ktatau, na própria baliza, aos sete minutos, e de João Reis, aos 21, anulados à vez por David Kusso (11) e Tiago Simões (25), antes de o jovem médio decidir a partida, aos 90+4.



Com a segunda vitória consecutiva caseira decidida por 3-2 e nos descontos, à semelhança do que tinha acontecido frente ao Lusitânia de Lourosa, os algarvios subiram, provisoriamente, ao 15.º posto, com 36 pontos, em igualdade com o Farense (16.º) e mais um do que o Paços de Ferreira (17.º), que jogam ainda hoje.



A primeira parte foi eletrizante, com quatro golos em tom de parada e resposta e uma ‘mão cheia’ de oportunidades para os dois conjuntos, evitadas pelos guardiões Maycon Cleiton e Vozinha.



Ktatau desviou um livre de forma infeliz para a própria baliza, dando a vantagem aos algarvios, antes de Kusso ganhar espaço para rematar facilmente à entrada da área para o 1-1.



O Portimonense voltou à dianteira com outra bola parada (canto), finalizada ao segundo poste por João Reis, e os transmontanos igualaram por Tiago Simões.



Num segundo tempo praticamente sem ocasiões, as duas equipas baixaram consideravelmente o ritmo, à exceção dos descontos, quando o isolado Robyn Esajas permitiu a ‘mancha’ de Maycon Cleiton e, no último lance da partida, João Casimiro assinou o remate da vitória, de fora da área.



