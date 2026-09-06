Futebol Nacional
II Liga: Leixões bate Amarante
O Leixões recebeu e venceu o Amarante por 3-1, em jogo totalmente dominado pelos matosinhenses, que conseguem assim aproximar-se dos lugares cimeiros da II Liga.
Num encontro da quinta ronda, os anfitriões inauguraram o marcador logo aos oito minutos, por Cláudio Araújo, e ampliaram por Luccas Paraizo, aos 45+6, e Bryan Róchez, aos 52, sem grande resistência por parte dos amarantinos, que reduziram depois por Simão Silva, aos 64, e desperdiçaram uma grande penalidade, cobrada por Gonçalo Cunha, aos 73.
Com este resultado, o Leixões soma a terceira vitória no campeonato e é provisoriamente quinto classificado, com nove pontos, enquanto o Amarante, em maiores dificuldades no regresso ao segundo escalão do futebol português 38 anos depois, é 15.º, com quatro.
Aos oito minutos, os comandados de Carlos Fangueiro inauguraram o marcador num lance em que a bola sobrou para Cláudio Araújo, à entrada da área, e o médio tirou um adversário do caminho com uma simulação, antes de atirar para o fundo das redes.
Os 'bebés do mar' foram sempre mais incisivos com bola, somando aproximações à baliza contrária, e acabaram por chegar ao 2-0 já em cima do intervalo, numa finalização à 'boca' da baliza por Luccas Paraizo, a responder da melhor forma ao cruzamento rasteiro de Rafael Barbosa.
No segundo tempo, a toada manteve-se e o terceiro golo dos leixonenses surgiu num remate cruzado de Bryan Róchez, que beneficiou da forma como Cláudio Araújo se soltou da pressão adversária para depois isolar o hondurenho, aos 52.
Aos 64, o golo do Amarante alterou a dinâmica do jogo e galvanizou os visitantes, a partir de um excelente lance individual de Arome Idache pelo corredor esquerdo, ganhando a linha de fundo e assistindo Simão Silva para uma finalização simples.
Apenas três minutos depois, o conjunto visitante conquistou uma grande penalidade, mas Gonçalo Cunha foi displicente da marca dos 11 metros e rematou muito por cima, perdendo a hipótese de relançar a sua equipa na partida.
O penálti falhado sentenciou as contas da partida e, até final, o Leixões geriu as incidências de forma tranquila.
Jogo disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos.
Leixões - Amarante, 3-1.
Ao intervalo: 2-0.
Marcador:
1-0, Cláudio Araújo, 08 minutos.
2-0, Luccas Paraizo, 45+6.
3-0, Bryan Róchez, 52.
3-1, Simão Silva, 64.
Equipas:
- Leixões: Simão Bertelli (Igor Stefanovic, 46), Paulinho, Lourenço Henriques (Semeu Commey, 74), Matheus Costa, Serif Nhaga, Cláudio Araújo, Amadú Baldé, Salvador Agra (Kaique Rodrigues, 79), Bryan Róchez, Luccas Paraizo (Rúben Pina, 79) e Rafael Barbosa (Hugo Faria, 90+2).
(Suplentes: Caio Secco, Igor Stefanovic, Fernando Fonseca, Miguel Sousa, Alysson, Simãozinho, Arthur Baggio, Agustin De Armas, Semeu Commey, Hugo Faria, Kaique Rodrigues e Rúben Pina).
Treinador: Carlos Fangueiro.
- Amarante: Didi, João Filipe (Tokinho Dória, 80), Feliciano, Diogo Costa (Simão Silva, 46), Gonçalo Cunha, João Ricardo (Ian Custódio, 46), Nito Gomes, Rúben Alves (Arome Idache, 59), Faissal Zangré, Melvin Costa (Rudi Almeida, 59) e Luís Machado.
(Suplentes: Rafael Flores, Diogo Fernandes, Lawrence Adeniyi, Rodrigo Beirão, Ian Custódio, Rodrigo Guedes, Tokinho Dória, Arome Idache, Kenneth Ikugar, Cardoso, Simão Silva e Rudi Almeida).
Treinador: Jorge Pinto.
Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Lourenço Henriques (6), Luccas Paraizo (41), Salvador Agra (45+2), Rudi Almeida (60), Feliciano (78) e Serif Nhaga (90+1).
Assistência: 3.910 espectadores.
Com este resultado, o Leixões soma a terceira vitória no campeonato e é provisoriamente quinto classificado, com nove pontos, enquanto o Amarante, em maiores dificuldades no regresso ao segundo escalão do futebol português 38 anos depois, é 15.º, com quatro.
Aos oito minutos, os comandados de Carlos Fangueiro inauguraram o marcador num lance em que a bola sobrou para Cláudio Araújo, à entrada da área, e o médio tirou um adversário do caminho com uma simulação, antes de atirar para o fundo das redes.
Os 'bebés do mar' foram sempre mais incisivos com bola, somando aproximações à baliza contrária, e acabaram por chegar ao 2-0 já em cima do intervalo, numa finalização à 'boca' da baliza por Luccas Paraizo, a responder da melhor forma ao cruzamento rasteiro de Rafael Barbosa.
No segundo tempo, a toada manteve-se e o terceiro golo dos leixonenses surgiu num remate cruzado de Bryan Róchez, que beneficiou da forma como Cláudio Araújo se soltou da pressão adversária para depois isolar o hondurenho, aos 52.
Aos 64, o golo do Amarante alterou a dinâmica do jogo e galvanizou os visitantes, a partir de um excelente lance individual de Arome Idache pelo corredor esquerdo, ganhando a linha de fundo e assistindo Simão Silva para uma finalização simples.
Apenas três minutos depois, o conjunto visitante conquistou uma grande penalidade, mas Gonçalo Cunha foi displicente da marca dos 11 metros e rematou muito por cima, perdendo a hipótese de relançar a sua equipa na partida.
O penálti falhado sentenciou as contas da partida e, até final, o Leixões geriu as incidências de forma tranquila.
Jogo disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos.
Leixões - Amarante, 3-1.
Ao intervalo: 2-0.
Marcador:
1-0, Cláudio Araújo, 08 minutos.
2-0, Luccas Paraizo, 45+6.
3-0, Bryan Róchez, 52.
3-1, Simão Silva, 64.
Equipas:
- Leixões: Simão Bertelli (Igor Stefanovic, 46), Paulinho, Lourenço Henriques (Semeu Commey, 74), Matheus Costa, Serif Nhaga, Cláudio Araújo, Amadú Baldé, Salvador Agra (Kaique Rodrigues, 79), Bryan Róchez, Luccas Paraizo (Rúben Pina, 79) e Rafael Barbosa (Hugo Faria, 90+2).
(Suplentes: Caio Secco, Igor Stefanovic, Fernando Fonseca, Miguel Sousa, Alysson, Simãozinho, Arthur Baggio, Agustin De Armas, Semeu Commey, Hugo Faria, Kaique Rodrigues e Rúben Pina).
Treinador: Carlos Fangueiro.
- Amarante: Didi, João Filipe (Tokinho Dória, 80), Feliciano, Diogo Costa (Simão Silva, 46), Gonçalo Cunha, João Ricardo (Ian Custódio, 46), Nito Gomes, Rúben Alves (Arome Idache, 59), Faissal Zangré, Melvin Costa (Rudi Almeida, 59) e Luís Machado.
(Suplentes: Rafael Flores, Diogo Fernandes, Lawrence Adeniyi, Rodrigo Beirão, Ian Custódio, Rodrigo Guedes, Tokinho Dória, Arome Idache, Kenneth Ikugar, Cardoso, Simão Silva e Rudi Almeida).
Treinador: Jorge Pinto.
Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Lourenço Henriques (6), Luccas Paraizo (41), Salvador Agra (45+2), Rudi Almeida (60), Feliciano (78) e Serif Nhaga (90+1).
Assistência: 3.910 espectadores.
(Com Lusa)