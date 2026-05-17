II Liga. Leixões em superioridade fecha época com triunfo sobre o Lourosa

O avançado hondurenho Bryan Róchez foi a grande figura, apontando os dois golos dos matosinhenses, aos 39 minutos, de grande penalidade, e aos 74, numa partida de domínio absoluto dos anfitriões.



Com menos dois jogadores em campo, o Lusitânia de Lourosa ainda reduziu por Miguel Pereira, já aos 81 minutos, também a partir da marca dos 11 metros, mas as expulsões de Marco Ribeiro, aos 17, e Ibrahim Alhassan, aos 52, condicionaram as possibilidades do emblema do distrito de Aveiro.



Com este resultado, o Leixões terminou a edição 2025/26 da II Liga na sétima posição, ao atingir a marca dos 50 pontos, enquanto o Lusitânia de Lourosa é provisoriamente 12.º, com 43, tendo alcançado a manutenção de forma tranquila em época de regresso ao segundo escalão.



No último encontro da época para ambas as formações, a equipa da casa entrou mais forte e prontamente teve duas soberanas oportunidades de golo, por Cláudio Araújo e Bryan Róchez, aos 10 e 15 minutos.



Porém, se o guarda-redes Marco Ribeiro brilhou nos lances iniciais, perante os dois adversários isolados, aos 18, ao fazer a 'mancha', acabou por derrubar Luccas Paraizo fora de área e viu o cartão vermelho direto.



Contra 10, os 'bebés do mar' impuseram-se ainda mais, sobretudo a partir do penálti convertido com sucesso por Róchez, na sequência de uma entrada fora de tempo de João Vasco sobre Miguel Sousa, inaugurando assim o marcador.



Na segunda parte, a situação dos visitantes agravou-se com o segundo cartão amarelo exibido a Ibrahim Alhassan, que deixou os comandados de Pedro Miguel mais debilitados.



O Leixões teve várias oportunidades para dilatar a vantagem, como o remate de Werton à barra, perto da hora de jogo, mas o 'bis' de Róchez surgiu apenas aos 74, a partir de um excelente passe a 'rasgar' de Fernando Fonseca, que teve uma finalização ao mesmo nível, para o 2-0.



Apesar das circunstâncias, o Lusitânia de Lourosa reduziu a nove minutos, na grande penalidade de Miguel Pereira, após falta de Serif Nhaga sobre Danny, mas foi a única ocasião em que conseguiu adiantar-se no terreno até final e o jogo acabaria em 2-1.



