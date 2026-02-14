Futebol Nacional
II Liga: Leixões soma segunda vitória seguida com reviravolta em Faro
O Leixões somou hoje a segunda vitória seguida na II Liga de futebol, dando a volta ao golo madrugador do Farense (2-1), que jogou com 10 quase toda a segunda parte do jogo da 22.ª jornada.
O dianteiro australiano Anthony Carter estreou-se a marcar pelos algarvios, logo no primeiro minuto, mas a formação de Matosinhos virou o resultado com golos do hondurenho Bryan Róchez, 20, e de Bica, aos 49, de grande penalidade, após falta que resultou na expulsão de André Candeias.
O Leixões, numa série de seis jogos consecutivos a pontuar no campeonato, subiu provisoriamente ao nono lugar, com 28 pontos, enquanto o Farense ocupa o 16.º posto, com 24, em risco de baixar à zona de despromoção.
Carter abriu o ativo aos 20 segundos, na primeira jogada da partida -- que demorou mais de quatro minutos a ser validada pelo videoárbitro por dúvida na posição do jogador --, mas o Farense não soube aproveitar a vantagem.
Os forasteiros cresceram na partida e, além do golo do empate, aos 20 minutos, podiam ter virado o jogo ainda no primeiro tempo, com a barra a evitar um remate de Salvador Agra (27).
O 2-1 chegou no reatamento, numa grande penalidade convertida por Bica, após falta na área (puxão ao isolado Cláudio Araújo) e expulsão de André Candeias, que tinha entrado ao intervalo.
A equipa orientada por Carlos Fangueiro continuou a dominar, criando as melhores ocasiões, mas Bica (54 minutos) e Hugo Faria (58) atiraram aos 'ferros'.
Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.
Farense -- Leixões, 1-2.
Ao intervalo: 1-1.
Marcadores:
1-0, Anthony Carter, 01 minuto.
1-1, Bryan Róchez, 20.
1-2, Bica, 49 (grande penalidade).
Equipas:
- Farense: Brian Araújo, Dário Miranda (Jaime Pinto, 65), Rúben Fernandes, Toni Herrero, Alex Pinto (Marco Matias, 84), Yannick Semedo, Cláudio Falcão, Miguel Menino (André Candeias, 46), Derick Poloni, Rui Costa (Diego Dorregaray, 75) e Anthony Carter (Balla Sangaré, 65).
(Suplentes: Jakob Tannander, Darío Poveda, André Candeias, Jaime Pinto, Diego Dorregaray, Rafael Pontelo, Marco Matias, Assane Ndiaye e Balla Sangaré).
Treinador: José Faria.
- Leixões: Gonçalo Tabuaço, Lourenço Henriques, Matheus Costa, Hugo Faria, Paulinho, Cláudio Araújo (Miguel Sousa, 86), Amadu Baldé, Simãozinho, Salvador Agra (Rafael Barbosa, 70), Bryan Róchez (Rúben Pina, 90+5) e Bica (Luccas Paraizo, 70).
(Suplentes: Stefanovic, Fernando Fonseca, Naldo, Ângelo Neto, Evrard Zag, Miguel Sousa, Rafael Barbosa, Rúben Pina e Luccas Paraizo).
Treinador: Carlos Fangueiro.
Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Miguel Menino (18), Yannick Semedo (50) e Cláudio Falcão (80). Cartão vermelho direto para André Candeias (47).
Assistência: 1.782 espetadores.
