II Liga: Leixões triunfa em Chaves





(Com Lusa)

Roberto inaugurou o marcador no municipal de Chaves, aos 21 minutos, de grande penalidade, mas Luccas Paraizo repôs a igualdade, aos 32, e Bryan Rochéz operou a reviravolta, aos 69, assegurando os três pontos para a formação de Matosinhos.Com esta vitória, o Leixões subiu ao sétimo posto, somando agora 47 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves, que somou a segunda derrota consecutiva, se mantém no 11.º lugar, com os mesmos 42.A partida arrancou a meio gás, intensificando-se a espaços, com oportunidades de parte a parte. O primeiro golo acabou por surgir aos 21 minutos, de grande penalidade, exemplarmente cobrada por Roberto, que apontou o 12.º tento com a camisola ‘azul-grená’.Em vantagem, os transmontanos baixaram a guarda e pecaram na defesa, não tendo conseguido impedir Serif Nhaga de desenhar um cruzamento milimétrico, que terminou com um cabeceamento forte - e certeiro - de Luccas Paraizo, aos 32.A etapa complementar arrancou com transições rápidas das duas equipas, que demonstraram ineficácia no último terço, mas a equipa de Carlos Fangueiro completou a reviravolta no marcador aos 69 minutos, através de Róchez.Os últimos 20 minutos ficaram marcados pela chuva intensa, que acabou por condicionar as ações das equipas e abrandar o ritmo, com o jogo a ser disputado, essencialmente, a meio-campo até ao apito final.Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.Desportivo de Chaves – Leixões, 1-2.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:1-0, Roberto, 21 minutos (grande penalidade).1-1, Luccas Paraizo, 32.1-2, Bryan Rochéz, 69.Equipas:- Desportivo de Chaves: Vozinha, Aarón (Jorge Delgado, 72), Tounkara, Tiago Simões, Kiko (Robyn Esajas, 71), Ktatau (Gabi, 82), André Rodrigues (Wellington, 88), Pedro Pinho, Kusso, Reinaldo e Roberto (Henrique Pereira, 82).(Suplentes: Marko, Brice, Jorge Delgado, Henrique Pereira, Wellington, Gabi, Robyn Esajas, Ricardo Alves e Fede Bicoro).Treinador: Vítor Martins.- Leixões: Miguel Morro, Fernando Fonseca (António Gonçalves, 86), Matheus Costa, Lourenço Henriques, Serif Nhaga (Simãozinho, 86), Amadu Baldé, Miguel Sousa, Cláudio Araújo (Semeu Commey, 71), Salvador Agra (Werton, 71), Bryan Rochéz e Luccas Paraizo (Rúben Pinha, 81).(Suplentes: Igor Stefanovic, Werton, Evrard Zag, Simãozinho, Kanuric, Rúben Pina, Semeu Commey, António Gonçalves e Ricardo Valente).Treinador: Carlos Fangueiro.Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cláudio Araújo (15), Tounkara (24), Lourenço Henriques (57), Matheus Costa (88) e Pedro Pinho (90).Assistência: 733 espectadores.