II Liga. Leixões vence Feirense a fechar a época

As duas equipas já tinham resolvido a sua situação classificativa e, neste capítulo, saíram desta ronda tal como entraram, os leixonenses no 13.º lugar, mas com 41 pontos, e a equipa de Santa Maria da Feira, no oitavo posto, com 49.



O atacante brasileiro Werton abriu o marcador aos 9 minutos, o lateral esquerdo Simão fez o resultado final aos 47 e o Feirense ganhou na estatística, pois fez mais remates (15 contra 11) e teve mais bola (51% contra 49%) e mais cantos (cinco contra quatro), o que não lhe serviu de nada.



O encontro decorreu sempre num ritmo baixo, o primeiro sinal de perigo verificou-se aos sete minutos junto à baliza visitante e o 1-0 chegou dois minutos depois, na sequência de uma bola perdida por Cristian Tassano que deixou caminho livre para Werton atacar a baliza de Pedro Mateus com um remate colocado.



O Leixões entrou com o pé direito na segunda metade, pois aumentou a sua vantagem para 2-0 aos 47 minutos, num lance em que Simão ganhou um duelo direto com um opositor e, já com a baliza do Feirense bem à vista, atirou cruzado da esquerda e bateu Pedro Mateus.