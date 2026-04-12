II Liga: Líder Marítimo vence com golo ao 'cair do pano' e está perto da subida



Funchal, Madeira, 12 abr 2026 (Lusa) - Um golo de Simo Bouzaidi, aos 90+11 minutos, permitiu hoje ao líder Maritimo vencer na receção ao Portimonense, por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da II Liga de futebol, e dar um passo importante rumo à subida.



O encontro ficou decidido já para lá da hora, num tento obtido de grande penalidade, pelo avançado hispano-marroquino, num lance muito contestado pelos algarvios, que alegaram não ter havido motivo para o castigo máximo.



Com este resultado, os 'verde-rubros' seguem na liderança isolada da prova, com 60 pontos, aumentando distâncias para Académico de Viseu (segundo classificado, com 50) e Torreense (terceiro, com 46).



Por sua vez, os algarvios seguem no 17.º e penúltimo lugar, de descida direta, com 30 pontos, menos dois do que o Paços de Ferreira, (16.º, destinado ao play-off de manutenção) e Farense (15.º, a primeira equipa fora da zona vermelha).



Após um início equilibrado, o emblema insular tomou conta das operações a partir do primeiro quarto de hora, dispondo de mais posse de bola, mas sem muita chegada ao último terço, diante de um conjunto visitante confortável em bloco baixo.



Após o descanso, voltou melhor a equipa treinada por Tiago Fernandes, que esteve muito perto de inaugurar o marcador por duas ocasiões.



Primeiro, Tiago Mamede apareceu sozinho no 'coração' da área, rematando para defesa atenta de Samuel Silva, aos 56, para, cinco minutos volvidos, o recém-entrado Danio Djassi também tentar a sorte, falhando o alvo por centímetros.



Até que, quando nado o fazia prever, Samy atingiu um adversário com o cotovelo e o árbitro assinou grande penalidade, que Bouzaidi converteu, com sucesso, para delírio dos locais, que podem festejar a subida de divisão no sábado, em caso de triunfo sobre o Torreense, na 30.ª jornada.