II Liga. Lusitânia de Lourosa vence Amarante com golo solitário de João Santos

A formação de Lourosa, que manteve novamente a baliza intacta, aproveitou um erro defensivo do Amarante para somar a segunda vitória consecutiva esta época, após o triunfo por 2-0 sobre o FC Porto B na estreia.



O Amarante entrou por cima na partida com uma oportunidade de golo ao minuto cinco, numa recuperação de bola no meio-campo adversário por Melvin Costa que tentou assistir um colega dentro da grande área, mas a bola acabou nas mãos do guarda-redes Vítor Hugo.



O Lourosa respondeu ao minuto 28, com João Santos a aproveitar um erro de comunicação entre Diogo Costa e Didi numa bola em profundidade, encostando para o primeiro golo do encontro.



Até ao intervalo, o Amarante ainda tentou responder ao golo sofrido pelos pés de Melvin, que atirou por cima da baliza do Lourosa. De seguida, Nito Gomes aproveitou o espaço concedido pela defesa adversária e rematou para a defesa complicada de Didi.



A segunda parte começou de forma intensa, com oportunidades de golo para as duas equipas e o Lourosa chegou mesmo a marcar pela segunda vez, mas o lance seria anulado após a análise do VAR, que marcou fora-de-jogo de Paulité.



A formação comandada por Jorge Pinto ainda procurou chegar ao golo da igualdade, nomeadamente por Leandro, que atirou contra a defesa adversária na reta final do encontro.



Com este triunfo, o Lusitânia de Lourosa ascende provisoriamente à segunda posição, com seis pontos, em igualdade com outras cinco equipas, entre as quais a líder Académica, enquanto o Amarante é 15.º, com duas derrotas no mesmo número de partidas.