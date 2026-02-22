II Liga. Lusitânia de Lourosa vence Feirense em dérbi `quente` na Vila das Aves

Num dérbi muito disputado, mas sem grandes oportunidades, Emanuel Moreira acabou por ser a principal figura, pelos piores motivos, ao marcar um autogolo que deu a vitória ao Lusitânia de Lourosa, aos 77 minutos.



Uma das melhores oportunidades do primeiro tempo acabou mesmo por surgir logo ao primeiro minuto, depois de uma entrada eletrizante do Lusitânia de Lourosa, com João Silva a receber a bola dentro de área e a rematar contra o corpo de um defesa do Feirense, que impediu o golo.



Mesmo em cima do intervalo, ouviram-se vários protestos no Estádio do Clube Desportivo das Aves, quando o videoárbitro reverteu uma grande penalidade a favor dos anfitriões, inicialmente assinalada pelo ‘juiz’ Flávio Jesus.



Os ânimos do dérbi do concelho de Santa Maria da Feira começaram a aquecer no segundo tempo e, aos 56, Luís Rocha viu o cartão vermelho direto depois de pontapear o rosto de Jójó.



Nem 15 minutos depois, Luís Santos deixou as equipas novamente com o mesmo número de jogadores, depois de ver o segundo cartão amarelo devido a uma entrada negligente perto da linha lateral.



Aos 72, João Silva voltou a ameaçar com um cabeceamento na sequência de um livre, mas o golo viria a surgir cinco minutos mais tarde.



Após uma boa jogada no flanco direito, Miguel Pereira enviou um cruzamento tenso para a pequena área e, ao tentar intercetar, Emanuel Moreira acabou por desviar a bola para a própria baliza.



O Feirense nunca conseguiu testar a atenção de Vítor Hugo no que restou da partida e os 'lusitanistas' garantiram os três pontos contra o rival.



Com este resultado, o Lusitânia de Lourosa subiu à quinta posição, com 34 pontos, enquanto o Feirense ocupa o oitavo lugar, com 31.

