II Liga. Marítimo mais eficaz vence Sporting B com golo de Romain Correia

Após uma primeira parte totalmente dominada pelos forasteiros, que desperdiçaram várias ocasiões flagrantes, os 'verde-rubros' melhoraram na etapa complementar, chegando ao triunfo no último quarto de hora, aos 77 minutos, por Romain Correia, na sequência de um pontapé de canto.



Com este resultado, o emblema insular reforça a liderança isolada, agora com 47 pontos, mais nove do que o Académico de Viseu, segundo, que ainda defronta o Portimonense nesta ronda. O Sporting B é terceiro, também com 38.



Os 'leões' entraram melhor, sem deixar o Marítimo jogar, e criaram a primeira oportunidade, por Mauro Couto, que rematou de meia distância, para uma grande defesa de Samuel Silva, aos 20 minutos.



Pouco depois, aos 35 minutos, o conjunto sportinguista esteve de novo perto do golo, agora por Paulo Cardoso, que surgiu isolado, servido em profundidade pelo lado esquerdo, para, três minutos volvidos, também Rafael Nel visar a baliza, valendo Samuel Silva nas duas ocasiões.



Aos 39 minutos, na melhor fase do Sporting B em todo o encontro, Mauro Couto esteve de novo em evidência, rematando à barra, na sequência de um canto, com o 'nulo' a manter-se até ao intervalo.



Na segunda parte, inverteram-se os 'papéis' e a formação madeirense subiu de produção, chegando mais vezes ao último terço, perante uma equipa do Sporting B que deixou de ter o domínio das operações.



Até que, perto do fim, aos 77 minutos, surgiu o golo decisivo, da autoria do defesa Romain Correia, que subiu até à área contrária para desfazer o 'nulo', aproveitando vários ressaltos.