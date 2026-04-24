II Liga. Marítimo pode festejar subida com vitória frente ao Benfica B

Falhado o primeiro 'match point' na última ronda, após perder no reduto do Torreense, por 1-0, o emblema insular, líder isolado, com 60 pontos, tem agora a segunda oportunidade de confirmar o regresso ao convívio entre os 'grandes', precisando de conquistar os três pontos diante do Benfica B (oitavo, com 41) para fazer imediatamente a festa, em partida com início marcado para as 18:00.



Em caso de empate ou derrota, os madeirenses também podem celebrar, precisando que Torreense, finalista da Taça de Portugal e terceiro, e União de Leiria (quarto), ambos com 49 pontos, não vençam os seus jogos.



Na 31.ª jornada, a formação leiriense joga no reduto do Felgueiras (13.º, com 37 pontos), no sábado, a partir das 18:00, ao passo que o conjunto de Torres Vedras apenas entra em ação na terça-feira, também na condição de visitante, ante o Feirense (nono, com 41), às 18:00.



Por sua vez, num cenário de igualdade no Seixal, conjugado com vitórias de Torreense e União de Leiria, a equipa orientada por Miguel Moita fica a apenas um ponto da subida de divisão, bastando, depois, um empate nas três jornadas restantes, que reservam encontros perante Leixões, Penafiel e Desportivo de Chaves.



Com o regresso ao primeiro escalão quase assegurado, o Marítimo pode ainda juntar a promoção ao título de campeão da II Liga, mas, para isso, é preciso vencer o conjunto benfiquista e esperar por uma derrota do Académico de Viseu, segundo, com 53 pontos, na visita ao 'aflito' Farense (15.º, com 35), no sábado, às 14:00.



Apenas esta conjugação de resultados permitiria a conquista imediata do título, uma vez que os viseenses têm vantagem no confronto direto com os 'verde-rubros', sendo que as equipas ficariam separadas por 10 pontos, com apenas três jogos restantes até final do campeonato.