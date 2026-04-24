Futebol Nacional
II Liga. Marítimo pode festejar subida com vitória frente ao Benfica B
O Marítimo, líder isolado da II Liga portuguesa de futebol, pode consumar no domingo a subida ao primeiro escalão, três anos depois da despromoção, em caso de triunfo na visita ao Benfica B, na 31.ª jornada.
Falhado o primeiro 'match point' na última ronda, após perder no reduto do Torreense, por 1-0, o emblema insular, líder isolado, com 60 pontos, tem agora a segunda oportunidade de confirmar o regresso ao convívio entre os 'grandes', precisando de conquistar os três pontos diante do Benfica B (oitavo, com 41) para fazer imediatamente a festa, em partida com início marcado para as 18:00.
Em caso de empate ou derrota, os madeirenses também podem celebrar, precisando que Torreense, finalista da Taça de Portugal e terceiro, e União de Leiria (quarto), ambos com 49 pontos, não vençam os seus jogos.
Na 31.ª jornada, a formação leiriense joga no reduto do Felgueiras (13.º, com 37 pontos), no sábado, a partir das 18:00, ao passo que o conjunto de Torres Vedras apenas entra em ação na terça-feira, também na condição de visitante, ante o Feirense (nono, com 41), às 18:00.
Por sua vez, num cenário de igualdade no Seixal, conjugado com vitórias de Torreense e União de Leiria, a equipa orientada por Miguel Moita fica a apenas um ponto da subida de divisão, bastando, depois, um empate nas três jornadas restantes, que reservam encontros perante Leixões, Penafiel e Desportivo de Chaves.
Com o regresso ao primeiro escalão quase assegurado, o Marítimo pode ainda juntar a promoção ao título de campeão da II Liga, mas, para isso, é preciso vencer o conjunto benfiquista e esperar por uma derrota do Académico de Viseu, segundo, com 53 pontos, na visita ao 'aflito' Farense (15.º, com 35), no sábado, às 14:00.
Apenas esta conjugação de resultados permitiria a conquista imediata do título, uma vez que os viseenses têm vantagem no confronto direto com os 'verde-rubros', sendo que as equipas ficariam separadas por 10 pontos, com apenas três jogos restantes até final do campeonato.
Em caso de empate ou derrota, os madeirenses também podem celebrar, precisando que Torreense, finalista da Taça de Portugal e terceiro, e União de Leiria (quarto), ambos com 49 pontos, não vençam os seus jogos.
Na 31.ª jornada, a formação leiriense joga no reduto do Felgueiras (13.º, com 37 pontos), no sábado, a partir das 18:00, ao passo que o conjunto de Torres Vedras apenas entra em ação na terça-feira, também na condição de visitante, ante o Feirense (nono, com 41), às 18:00.
Por sua vez, num cenário de igualdade no Seixal, conjugado com vitórias de Torreense e União de Leiria, a equipa orientada por Miguel Moita fica a apenas um ponto da subida de divisão, bastando, depois, um empate nas três jornadas restantes, que reservam encontros perante Leixões, Penafiel e Desportivo de Chaves.
Com o regresso ao primeiro escalão quase assegurado, o Marítimo pode ainda juntar a promoção ao título de campeão da II Liga, mas, para isso, é preciso vencer o conjunto benfiquista e esperar por uma derrota do Académico de Viseu, segundo, com 53 pontos, na visita ao 'aflito' Farense (15.º, com 35), no sábado, às 14:00.
Apenas esta conjugação de resultados permitiria a conquista imediata do título, uma vez que os viseenses têm vantagem no confronto direto com os 'verde-rubros', sendo que as equipas ficariam separadas por 10 pontos, com apenas três jogos restantes até final do campeonato.