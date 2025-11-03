Futebol Nacional
II Liga: Marítimo regressa aos triunfos na visita à Oliveirense
O Marítimo venceu hoje a Oliveirense por 2-0, em jogo da 10ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado em Oliveira de Azeméis, regressando aos triunfos na competição.
No Estádio Carlos Osório, Carlos Daniel colocou o Marítimo em vantagem aos 17 minutos, com Danilovic a sentenciar o triunfo dos insulares na transformação de uma grande penalidade, aos 70 minutos.
Com a vitória, o Marítimo ascende, à condição, ao terceiro lugar da II Liga, com 17 pontos, enquanto a Oliveirense está no 13.º, com 11.
A equipa comandada por Vítor Matos foi mais audaz no início do jogo e acabou por inaugurar o marcador por Carlos Daniel num remate de longa distância, com a bola entrar junto ao poste da baliza de Ricardo Ribeiro, aos 17 minutos.
O Marítimo sentenciou a vitória na segunda parte, quando Danilovic converteu uma grande penalidade que castigou um derrube na área de Tomoya sobre Paulo Henrique, aos 70 minutos.
A Oliveirense esteve perto de reduzir a desvantagem no período de compensação, com Diallo a rematar à entrada da área para uma boa defesa de Samu, aos 90+1.
Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis
Oliveirense-Marítimo: 0-2
Ao intervalo: 0-1
Marcadores:
0-1, Carlos Daniel, 17 minutos.
0-2, Danilovic, 70 (grande penalidade).
Equipas:
- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Vasco Santos, Bura, Frederico Namora, Tomoya (João Adriano, 66), Diogo Pereira (Lucas Henrique, 79), Sabino, Simão Martins (Foe Ondoa, 46), Bruno Silva (Pedro Martelo, 58), João Silva (Luís Bastos, 66) e Amadou Diallo.
(Suplentes: Nitai Greis, Tyler, Luís Bastos, Foe Ondoa, Dioh, Lucas Henrique, João Adriano, Joanderson, Pedro Martelo).
Treinador: Jorge Pinto.
- Marítimo: Samu, Xavi Grande, Rodrigo Borges, Madsen, Paulo Henrique, Martín Tejón (Xico, 80), Marco Cruz (Guirassy, 80), Danilovic, Carlos Daniel (Igor Julião, 73), Adrián Butzke (Romain Correia, 90+3) e Simo (Raphael Guzzo, 74).
(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Romain Correia, Junior Almeida, Guirassy, Raphael Guzzo, Xico, Martim Tavares, Peña Zauner).
Treinador: Vítor Matos.
Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Foe Ondoa (56), Xavi Grande (86) e João Adriano (87).
Assistência: cerca de 1.000 espetadores.
