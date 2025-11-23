II Liga. Marítimo soma terceira vitória seguida diante de Penafiel reduzido a 10

Martin Tejón, aos cinco minutos, e Carlos Daniel, aos 52, apontaram os golos da formação maritimista, ainda sem novo treinador e com uma equipa técnica interina, depois da saída de Vítor Matos para o Swansea City.



Por sua vez, Reko apontou o tento do conjunto às ordens de José Manuel Aira, aos 44, já depois de Ibrahima Kébé receber ordem de expulsão e ter deixado os visitantes com menos um jogador, aos 40.



Um resultado que permite ao Marítimo ascender provisoriamente à liderança da competição, com os mesmos 23 pontos do Sporting B, que tem menos um jogo, ao passo que o Penafiel segue no 10.º lugar, com 13.



Num encontro que começou com 20 minutos de atraso, devido à necessidade de proceder a uma correção na marcação das linhas de jogo, foram os 'verde-rubros' a entrar melhor, chegando à vantagem logo aos cinco minutos.



Carlos Daniel ganhou espaço entre a linha defensiva e cruzou para Martin Tejón, que aproveitou uma sobra para atirar a contar, sem hipóteses para Joan Femenías.



Perto do intervalo, grande contrariedade para o Penafiel, que ficou com menos um jogador, por expulsão de Ibrahima Kebé, que viu vermelho direto por uma entrada dura sobre um adversário.



Porém, logo de seguida, aos 44, a equipa nortenha restabeleceu o empate, por intermédio de Reko, na cobrança de um penálti a castigar falta de Danilovic sobre Davo no interior da área, fixando o 1-1 com que se atingiu o intervalo.



Na segunda metade, acentuou-se o domínio dos 'verde-rubros', que aproveitaram a superioridade numérica para voltar à posição de vantagem logo no reatamento, por Carlos Daniel, aos 52.



O médio português começou por atirar ao poste, aos 47, para, pouco depois, fazer mesmo o 2-1, servido no interior da área por Adrián Butzke e finalizando com frieza diante do guardião forasteiro.



Mesmo com menos uma unidade, o conjunto duriense ainda ameaçou empatar, de novo por Reko, aos 64, mas o cabeceamento acabou defendido por Samuel Silva, que fez a defesa da tarde, sendo que o resultado não sofreu mais alterações até final.



