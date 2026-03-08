Futebol Nacional
II Liga: Marítimo vence FC Porto e segue cada vez mais isolado na liderança
O Marítimo reforçou hoje a liderança isolada da II Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção ao FC Porto B, por 2-1, num jogo da 25.ª jornada em que os madeirenses foram quase sempre superiores.
Raphael Guzzo, aos 37 minutos, e Adrián Butzke, aos 59, apontaram os golos dos 'verde-rubros', tendo Felipe Silva, de grande penalidade, aos 90+6, marcado para os 'azuis e brancos', que, desta forma, quebraram um ciclo de seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate.
Com este triunfo, o emblema insular, cada vez mais isolado na liderança, agora com 50 pontos, aumentou para seis a diferença para o Académico de Viseu, segundo, com quem tinha perdido na ronda anterior (3-1), enquanto os 'dragões' continuam na sétima posição, com 37.
Num início equilibrado, a primeira oportunidade pertenceu aos portistas, por Tiago Andrade, que protagonizou um lance individual pela direita e rematou para defesa apertada de Samuel Silva, aos 13 minutos.
Pouco depois, aos 17, foi a vez de Carlos Daniel testar os reflexos de Gonçalo Ribeiro, na sequência de um 'disparo' de meia distância, mas o guardião visitante respondeu com uma boa intervenção.
Até que, aos 37, na melhor fase dos maritimistas durante a etapa inicial, Carlos Daniel voltou a surgir em zona de finalização, agora com mais eficácia, após cruzamento de Raphael Guzzo, cabeceando para o primeiro golo da tarde.
No segundo tempo, voltou a entrar melhor a formação às ordens de João Brandão, que viu o recém-entrado Duarte Cunha falhar um golo isolado, em cima da linha de baliza, aos 58, no lance que antecedeu o 2-0.
Na jogada imediatamente a seguir, Simo Bouzaidi encarou a defensiva contrária e deixou o esférico em perfeitas condições para Adrián Butzke, em boa posição na área, tendo o dianteiro espanhol 'atirado' para o fundo das redes
No período de compensação, Felipe Silva ainda reduziu, de penálti, a castigar uma falta de Samuel Silva sobre Gabriel Brás, mas o Marítimo resistiu à pressão final, segurando os três pontos.
Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.
Marítimo – FC Porto B, 2-1.
Intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Carlos Daniel, 37 minutos.
2-0, Adrián Butzke, 59.
2-1, Felipe Silva, 90+6, grande penalidade.
Equipas:
- Marítimo: Samuel Silva, Igor Julião, Erivaldo Almeida (Afonso Freitas, 90+1), Noah Madsen, Paulo Henrique (Francisco Gomes, 90+1) Raphael Guzzo (Marco Cruz, 83), Vladan Danilovic (Ibrahima Guirassy, 66), Martín Tejón, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi (Peña Zauner, 90+1) e Adrián Butzke.
(Suplentes: Alfonso Pastor, Afonso Freitas, Rodrigo Andrade, Ibrahima Guirassy, Marco Cruz, Francisco Gomes, Peña Zauner, José Melro e Preslav Borukov).
Treinador: Miguel Moita.
- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Felipe Silva, Gabriel Brás, Kaio Henrique (Luís Gomes, 78), João Teixeira (Mateus Mide, 57), Domingos Andrade, Kauê Rodrigues (Trofim Melnichenko, 78), Gonçalo Sousa (Bernardo Lima, 78) Tiago Andrade (Duarte Cunha, 57) e Leonardo Vonic.
(Suplentes: Diogo Fernandes, António Ribeiro, Luís Gomes, Tiago Silva, Mateus Mide, Bernardo Lima, André Oliveira, Duarte Cunha e Trofim Melnichenko).
Treinador: João Brandão.
Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Raphael Guzzo (15), Kauê Rodrigues (45+2), Vladan Danilovic (47), Gonçalo Sousa (73), Igor Julião (88) e Afonso Freias (90+8).
Assistência: 9.255 espetadores.
