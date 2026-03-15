II Liga. Marítimo vence União de Leiria por 2-1 e cimenta liderança

Com este resultado, os insulares reforçaram a liderança, agora com 53 pontos, a seis de distância do Académico de Viseu, enquanto a União de Leiria mantém o quinto lugar da tabela, com 38 pontos, tendo ainda uma partida em atraso por disputar.



As duas equipas contaram com muito apoio nas bancadas, mas no final foi o Marítimo que saiu a sorrir do Ribatejo, cimentando o primeiro lugar na luta pelo regresso à I Liga de futebol na próxima temporada.



Fábio Pereira, técnico dos leirienses fez apenas uma mexida no onze, relativamente ao triunfo sobre o Leixões (4-1), e na frente de ataque, com a entrada de Jair da Silva para o lugar do castigado Dieu Michel.



Na formação insular, o treinador Miguel Moita promoveu duas trocas comparativamente à vitória no terreno do FC Porto B (1-2) na última ronda, com o ‘capitão’ Romain Correia a regressar à titularidade, por troca com Erivaldo Almeida, e Ibrahima Guirassy a ocupar o posto de Vladan Danilovic (ausente por castigo) no meio-campo.



O Marítimo foi a equipa mais ameaçadora da primeira parte, e colocou-se na frente graças a um golo de cabeça de Adrián Butzke, aos 24 minutos, após livre cobrado por Martín Tejón.



O avançado espanhol fez o oitavo golo na II Liga portuguesa, já depois de Simo Bouaizi ter desperdiçado uma flagrante oportunidade para o Marítimo, num remate ao poste, e de um lance em que se pediu grande penalidade por mão de José Pedro na grande área, mas após consulta do VAR, o árbitro João Pinheiro mandou o jogo prosseguir.



A União de Leiria conseguiu chegar ao empate, por José Pedro, aos 31 minutos, com o defesa-central a encostar de pé direito ao segundo poste, a passe de Pablo Fernández, marcando o seu quarto golo na II Liga.



No entanto, os insulares aproveitaram uma falta do guarda-redes João Bravim sobre Simo Bouzaidi na grande área, aos 41 minutos, para fazerem, de penálti, o 2-1, com o marroquino a marcar o sexto golo na prova.



Em desvantagem, a turma do Lis tentou ripostar na segunda parte, mas o Marítimo fechou bem a baliza, com Samuel Silva a impedir novamente o empate, com uma boa estirada a livre direto de Marc Baró.



Perto do final, o recém-entrado João Victor desperdiçou a hipótese de empatar a partida, num remate ao segundo poste que saiu por cima da barra.