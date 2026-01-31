II Liga. Mateus Mide estreia-se a marcar e dá vitória ao FC Porto B em Faro

Os portistas triunfaram com golos de Gonçalo Sousa (21 minutos), Vonic (36) e Mateus Mide, que saiu do banco para decidir a partida aos 81 minutos, depois de o Farense ter anulado a desvantagem, com tentos de Rui Costa (38) e Toni Herrero (67).



Com o segundo triunfo consecutivo, o FC Porto B ascendeu ao 11.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Farense, que somou o oitavo jogo seguido sem ganhar, baixou para o 17.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção direta.



Perante uma equipa da casa sem soluções ofensivas e muitos ‘furos’ abaixo do exigível perante os seus adeptos, o FC Porto B dominou claramente na primeira meia hora, com várias ocasiões e dois golos, uma conclusão fácil de Gonçalo Sousa e um ‘tiro’ de meia distância de Vonic.



O Farense reagiu rapidamente, com um remate potente de Rui Costa, e assumiu o ascendente na segunda metade, acabando por igualar noutro ‘míssil’ do lateral espanhol Toni Herrero, de fora da área.



O FC Porto B acabou por festejar o triunfo, numa jogada construída e finalizada por dois suplentes: Melnichenko serviu Mateus Mide para a estreia a marcar do campeão mundial de sub-17, ao quarto jogo na II Liga.



