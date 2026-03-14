II Liga. Paços de Ferreira bate Benfica B e sai dos lugares de descida

O lateral brasileiro marcou de cabeça, aos 72 minutos, ao desviar ao primeiro poste o canto marcado à esquerda por David Costa, apesar de rodeado por quatro adversários, confirmando a melhor segunda parte dos pacenses.



Duas equipas solidárias, compostas por bons executantes, com prevalência das defesas sobre os ataques, proporcionaram um jogo intenso e repartido, embora parco em oportunidades.



Os locais ganharam algum ascendente na segunda parte, apesar de várias decisões erradas no último terço, no momento da definição, mas um lance de bola parada acabou por desbloquear o resultado.



Anilson carimbou o importante triunfo dos Paços de Ferreira, o segundo consecutivo na II Liga, frente a um Benfica B reduzido a 10 jogadores desde os 84 minutos, que ainda ameaçou o empate nos descontos, por Henrique Araújo e Caletta.



Com este resultado, o Paços de Ferreira, que tem menos um jogo, subiu provisoriamente ao 14.º lugar, com 30 pontos, fora dos lugares de descida, enquanto o Benfica B segue em 10.º, com 34.

