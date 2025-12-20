II Liga. Paços de Ferreira bate Feirense e soma primeiro triunfo fora

Uma grande penalidade apontada pelo suplente brasileiro João Victor, aos 90 minutos, valeu o triunfo aos comandados de Nuno Braga, que somavam três empates e quatro derrotas em reduto alheio e quatro jogos sem ganhar na prova.



O golo aconteceu numa altura em que as duas equipas já estavam reduzidas a 10 unidades, por expulsões, aos 84 minutos, do forasteiro Fernandinho e do anfitrião Luiz Gustavo, ambos por acumulação de amarelos.



Com a vitória, o Paços de Ferreira ascendeu, à condição, ao 16.º lugar, com os mesmos 15 pontos de Benfica B (15.º, com menos um jogo), Portimonense (17.º) e Oliveirense (18.º, com menos um jogo), enquanto o Feirense é 10.º, com 17.



Num jogo equilibrado e com poucas oportunidades de golo, o Paços de Ferreira garantiu o triunfo de penálti, cometido por Pedrinho, sobre Lumungo.