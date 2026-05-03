II Liga: Paços de Ferreira perde em casa e cai em zona de despromoção



Paços de Ferreira, Porto, 03 mai 2026 (Lusa) – O Paços de Ferreira comprometeu hoje a permanência na II Liga de futebol, ao perder na receção ao Feirense, por 2-1, caindo em zona de descida direta, a duas jornadas do fim.



O resultado ficou definido no primeiro tempo, graças a uma entrada mais forte dos fogaceiros, que, aos 10 minutos, já venciam por 2-0, com golos de Nketia, de cabeça, aos seis, e de Tiago Ribeiro, com um ‘chapéu’, aos 10.



Nketia, pouco depois, ficou perto do terceiro, antes da reação pacense, materializada no tento de David Costa, aos 26 minutos, num lance que envolveu Lumungo, responsável pelo cruzamento à direita, e Miguel Falé, autor da simulação para o remate do companheiro.



O Paços não conseguiu capitalizar este golo e o cenário ficou mais difícil perto do intervalo, com o vermelho direto exibido ao guarda-redes Rafa Oliveira, após jogar a bola com a mão fora da área.



No segundo tempo, a tranquilidade do Feirense podia ter resultado em mais golos, mas Nketia e Tiago Ribeiro falharam na finalização, face a um Paços a jogar em desespero e com pouca cabeça.



Com este resultado, o Paços de Ferreira caiu para o penúltimo lugar, em zona de descida direta, com 35 pontos, enquanto o Feirense subiu ao sexto lugar, com 45.



