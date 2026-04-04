Futebol Nacional
II Liga: Paços de Ferreira trava líder Marítimo em jogo sem golos
O líder Marítimo não foi hoje além de um empate sem golos na visita ao Paços de Ferreira, na 28.ª jornada da II Liga de futebol, num jogo em que nenhuma das equipas ficou satisfeita com o resultado.
A equipa da casa teve mais iniciativa e criou as melhores oportunidades de golo, principalmente na primeira parte, mas esbarrou num inspirado Samu, decisivo aos 24 minutos, 45+1 e, sobretudo, aos 70, quando travou Lumungo, que surgiu isolado.
O extremo de São Tomé e Príncipe falhou, também no último passe desperdiçando dois lances um de contra-ataque que poderiam ter conduzido a um outro desfecho.
O Marítimo mostrou coesão defensiva e conseguiu povoar o meio-campo, mas criou poucas situações de perigo, apenas em lances de bola parada e num ataque organizado, aos 41 minutos, com Carlos Daniel, já na área, a rematar contra Francisco Ramos.
Nos descontos da primeira parte, Guirassy terá tocado a bola com a mão na área do Marítimo, mas o árbitro Vítor Lopes, após indicação do videoárbitro, mandou jogar, perante os protestos dos jogadores do Paços de Ferreira.
Este resultado, na sequência de duas derrotas seguidas, manteve o Paços fora dos lugares de descida, no 14.º lugar, com 31 pontos, enquanto o Marítimo continua isolado na liderança, com 57, sete de vantagem para o Académico de Viseu, que é segundo, e oito relativamente ao Torreense, terceiro, que ainda vão jogar.
Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.
Paços de Ferreira – Marítimo, 0-0.
Equipas:
- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Anilson (Miguel Mota, 87), Rafael Vieira (Kauan, 90+2), Tiago Ferreira, Leandro Dias, Francisco Ramos, Nuno Cunha (João Pinto, 87), Miguel Falé (Diego Fernandes, 78), David Costa, Lumungo e João Victor (Vlad, 78).
(Suplentes: Marafona, Miguel Mota, Diegão, Kauan, André Sousa, João Pinto, Vlad, Diego Fernandes e Iuri Moreira).
Treinador: Nuno Braga.
- Marítimo: Samu, Igor Julião (Xavi Grande, 65), Noha Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Guirassy (Danilovic, 65), Raphael Guzzo, Simo Bouzaidi (Peña Zauner, 74), Carlos Daniel (Francisco Gomes, 89), Martín Tejón (Marco Cruz, 89) e Adrián Butzke.
(Suplentes: Alfonso Pastor, Xavi Grande, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Marco Cruz, Danilovic, Francisco Gomes, José Melro e Peña Zauner).
Treinador: Miguel Moita.
Árbitro: Vítor Lopes (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Raphael Guzzo (11), Anilson (12), Carlos Daniel (63), Martín Tejón (64), Leandro Dias (81) e Rafael Vieira (83).
Assistência: 2.216 espetadores.
