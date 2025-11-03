II Liga: Paços de Ferreira vence e ultrapassa Leixões na classificação

Com este merecido triunfo, somente confirmado no último dos sete minutos de descontos, o Paços de Ferreira largou os lugares de descida e ascendeu ao 10.º, com 11 pontos, enquanto o Leixões caiu para a zona de despromoção, em 17.º e penúltimo, com 10.



As duas equipas precisavam de pontos para fugir aos últimos lugares, mas foram os locais que tiveram mais iniciativa e mostraram mais vontade de chegar ao golo, com um futebol envolvente pelos corredores laterais.



Foi neste registo que Diego Fernandes ficou perto de marcar, aos seis minutos, num remate à meia volta a concluir uma jogada que juntou Miguel Mota e Lumungo.



A reação do Leixões foi tímida e tardia, não indo além de quatro pontapés de canto, numa estratégia que acabou penalizada aos 44 minutos, quando Miguel Mota, desmarcado por Francisco Ramos, inaugurou o marcador, com um remate cruzado e colocado no interior da área.



Nos descontos do primeiro tempo, Psulité errou por pouco a baliza de Marafona, que só voltaria a ser incomodado aos 64 minutos, quando Naldo, em jogada de insistência de Róchez, reduziu e deu esperança ao Leixões, numa altura em que o ‘baixinho’ Costinha já tinha feito o segundo, de cabeça, ao corresponder a um cruzamento de Francisco Ramos.



O melbor marcador do Paços no campeonato, com três tentos, marcou aos 56 minutos, pouco depois de Simãozinho ter visto o segundo amarelo e deixado o Leixões a jogar com 10 elementos, mas a margem mínima no marcador fez pairar a dúvida sobre o vencedor, apenas declarado no fim, em remate de Nuno Cunha à entrada da área do Leixões.



Após o apito final, as forças de segurança carregaram sobre os adeptos do Leixões, que tentavam travar-se de razões com os pacenses, originando momentos de grande tensão nas bancadas.







Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Leixões, 3-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Miguel Mota, 44 minutos.



2-0, Costinha, 56.



2-1, Naldo, 64.



3-1, Nuno Cunha, 90+7.







Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Tiago Ferreira, Rafael Vieira, Kauan, Miguel Mota, Fernandinho (Nuno Cunha, 57), Francisco Ramos (Nito Gomes, 74), André Sousa (Matheus Martins, 85), Lumungo, Diego Fernandes (João Victor, 74) e Costinha (Vlad, 85).



(Suplentes: Jeimes, Anilson, Gonçalo Cardoso, Nito Gomes, Nuno Cunha, João Pinto, Vlad, Matheus Martins e João Victor).



Treinador: Filipe Cândido.



- Leixões: Miguel Morro, Paulinho, Naldo, Rafa Santos, Simãozinho, Salvador Agra (Serif Nhaga, 76), Kanuric (Bryan Róchez, 60), Evrard Zag (Paulinho Alves, 46), Ricardo Valente (Rajani, 80), Paulité (Cláudio Araújo, 76) e Werton.



(Suplentes: Stefanovic, Lourenço Henriques, Serif Nhaga, Cláudio Araújo, João Assunção, Paulinho Alves, Dokou, Ângelo Neto, Rajani e Bryan Róchez.)



Treinador: João Nuno Fonseca.







Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simãozinho (21 e 53), Evrard Zag (33), Kauan (49), Paulité (62), Miguel Mota (83) e Paulinho Alves (87). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Simãozinho (53).



Assistência: 1.477 espetadores.