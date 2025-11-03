Futebol Nacional
II Liga: Paços de Ferreira vence e ultrapassa Leixões na classificação
O Paços de Ferreira recebeu e venceu o Leixões por 3-1, num jogo da 10.ª jornada da II Liga de futebol que terminou com carga policial junto dos adeptos da formação de Matosinhos.
Com este merecido triunfo, somente confirmado no último dos sete minutos de descontos, o Paços de Ferreira largou os lugares de descida e ascendeu ao 10.º, com 11 pontos, enquanto o Leixões caiu para a zona de despromoção, em 17.º e penúltimo, com 10.
As duas equipas precisavam de pontos para fugir aos últimos lugares, mas foram os locais que tiveram mais iniciativa e mostraram mais vontade de chegar ao golo, com um futebol envolvente pelos corredores laterais.
Foi neste registo que Diego Fernandes ficou perto de marcar, aos seis minutos, num remate à meia volta a concluir uma jogada que juntou Miguel Mota e Lumungo.
A reação do Leixões foi tímida e tardia, não indo além de quatro pontapés de canto, numa estratégia que acabou penalizada aos 44 minutos, quando Miguel Mota, desmarcado por Francisco Ramos, inaugurou o marcador, com um remate cruzado e colocado no interior da área.
Nos descontos do primeiro tempo, Psulité errou por pouco a baliza de Marafona, que só voltaria a ser incomodado aos 64 minutos, quando Naldo, em jogada de insistência de Róchez, reduziu e deu esperança ao Leixões, numa altura em que o ‘baixinho’ Costinha já tinha feito o segundo, de cabeça, ao corresponder a um cruzamento de Francisco Ramos.
O melbor marcador do Paços no campeonato, com três tentos, marcou aos 56 minutos, pouco depois de Simãozinho ter visto o segundo amarelo e deixado o Leixões a jogar com 10 elementos, mas a margem mínima no marcador fez pairar a dúvida sobre o vencedor, apenas declarado no fim, em remate de Nuno Cunha à entrada da área do Leixões.
Após o apito final, as forças de segurança carregaram sobre os adeptos do Leixões, que tentavam travar-se de razões com os pacenses, originando momentos de grande tensão nas bancadas.
Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.
Paços de Ferreira – Leixões, 3-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Miguel Mota, 44 minutos.
2-0, Costinha, 56.
2-1, Naldo, 64.
3-1, Nuno Cunha, 90+7.
Equipas:
- Paços de Ferreira: Marafona, Tiago Ferreira, Rafael Vieira, Kauan, Miguel Mota, Fernandinho (Nuno Cunha, 57), Francisco Ramos (Nito Gomes, 74), André Sousa (Matheus Martins, 85), Lumungo, Diego Fernandes (João Victor, 74) e Costinha (Vlad, 85).
(Suplentes: Jeimes, Anilson, Gonçalo Cardoso, Nito Gomes, Nuno Cunha, João Pinto, Vlad, Matheus Martins e João Victor).
Treinador: Filipe Cândido.
- Leixões: Miguel Morro, Paulinho, Naldo, Rafa Santos, Simãozinho, Salvador Agra (Serif Nhaga, 76), Kanuric (Bryan Róchez, 60), Evrard Zag (Paulinho Alves, 46), Ricardo Valente (Rajani, 80), Paulité (Cláudio Araújo, 76) e Werton.
(Suplentes: Stefanovic, Lourenço Henriques, Serif Nhaga, Cláudio Araújo, João Assunção, Paulinho Alves, Dokou, Ângelo Neto, Rajani e Bryan Róchez.)
Treinador: João Nuno Fonseca.
Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simãozinho (21 e 53), Evrard Zag (33), Kauan (49), Paulité (62), Miguel Mota (83) e Paulinho Alves (87). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Simãozinho (53).
Assistência: 1.477 espetadores.
