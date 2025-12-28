II Liga: Paços e Farense anulam-se na despedida de 2025

Com este empate, mais penalizador para os nortenhos, o Paços fica provisoriamente no 16.º lugar, em zona de play-off, com 16 pontos, enquanto o Farense, que quebrou uma série de três derrotas seguidas, duas delas para o campeonato, é por agora 10.º, com 20.



As duas equipas, nomes com história na principal liga lusa, parecem ter levado a sério as resoluções de Ano Novo e procuram vida nova, com novos técnicos. Nuno Braga, no Paços, ainda está a conhecer os 'cantos' à casa, enquanto no Farense Pedro Neto, responsável pelos sub-23, faz a ponte para quem há-de chegar.



Os pacenses tiveram mais ataques e aproximações à baliza contrária, ainda que as oportunidades criadas pelas duas equipas tenham resultado de erros defensivos.



Foi assim que, aos 23 minutos, João Victor contornou o guarda-redes dos algarvios, aproveitando um mau atraso, mas não conseguiu finalizar, o mesmo acontecendo, na recarga, a João Pinto.



O Farense reagiu dois minutos depois, mas Rafa Oliveira emendou o erro de André Sousa e negou o golo a Bruno Almeida.



Os pacenses voltaram a ser dominadores na segunda parte, mas João Victor, em dose tripla, e Costinha não mostraram pontaria afinada no momento da finalização.



Esta situação podia ter sido ainda mais penalizadora para os locais quando o suplente Gio, já nos descontos, acertou no poste em lance confuso resultante de um livre lateral.



Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Farense, 0-0.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Anilson (Miguel Mota, 67), Rafael Vieira, Tiago Ferreira, André Sousa, Francisco Ramos (Nito Gomes, 73), João Pinto (Diegão, 73), Nuno Cunha, Costinha, João Victor e Vlad (Diego Fernandes, 84).



(Suplentes: Jeimes, Miguel Mota, Diegão, Kauan, Gonçalo Cardoso, Nito Gomes, Gabi Coelho, Yordanov e Diego Fernandes.)



Treinador: Nuno Braga.



- Farense: Brian Araújo, D’Agrella, Franco Romero, Rúben Fernandes, Toni Herrero, Ndiaye (Gio, 90), Bruno Almeida (André Candeias, 60), Rafael Teixeira (Yannick Semedo, 72), Derick Poloni (Jaiminho, 90), Dorregaray (Darío Poveda, 72) e Rui Costa.



(Suplentes: Jakob Tannander, Fran Delgado, Dário Miranda, Gio, Yannick Semedo, André Candeias, Darío Poveda, Jaiminho e Balla Sangaré.)



Treinador: Pedro Neto.







Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Francisco Ramos (44), Derick Poloni (48) e D’Agrella (51).







Assistência: 2.071 espetadores.



