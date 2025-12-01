Futebol Nacional
II Liga: Paços e Felgueiras empatam em jogo emotivo e com casos
O Paços de Ferreira e o Felgueiras empataram a uma bola, em dérbi da 12.ª jornada da II Liga de futebol, num jogo de menos a mais e com vários casos de arbitragem.
Luís Godinho, que chegou a contrariar o vídeoárbitro numa hipotética grande penalidade favorável ao Felgueiras, aos 27 minutos, teve o lance mais polémico aos 52, quando apenas correspondeu à sinalética do auxiliar no final de uma jogada de que resultou golo dos forasteiros, num lance em que não é percetível a saída da bola do terreno de jogo.
O Paços foi quase inexistente no primeiro tempo, face a um Felgueiras com um meio-campo mais povoado e melhor, que se adiantou, merecidamente, por Landinho, aos 30 minutos, aproveitando um passe de Léo Teixeira e a passividade defensiva dos locais.
Vasco Moreira podia ter feito o segundo golo, aos 35 minutos, mas, isolado, permitiu a defesa a Marafona, reagindo o Paços no segundo tempo a partir das entradas de Vlad e, sobretudo, de Nuno Cunha.
O médio ex-Tondela isolou, aos 47 minutos, Costinha, que acertaria no ‘ferro’, num ato repetido mais tarde por Vlad, e assistiu João Victor para o empate, aos 63, em mais um passe longo.
O jogo ganhou emoção e a bola andou perto das duas balizas, com os guarda-redes em plano de evidência, mantendo até final a incerteza no resultado.
Com este empate, o Paços de Ferreira fica em 15.º lugar com 12 pontos, a um do Felgueiras, em 13.º.
Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.
Paços de Ferreira – Felgueiras, 1-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Landinho, 30 minutos.
1-1, João Victor, 63.
Equipas:
- Paços de Ferreira: Marafona, Rafael Vieira (Anilson, 85), Kauan, Tiago Ferreira, Miguel Mota, Francisco Ramos (Nuno Cunha, 46), Fernandinho (Nito Gomes, 68), André Sousa (Vlad, 46), Lumungo, João Victor (Diego Fernandes, 73) e Costinha.
(Suplentes: Jeimes, Anilson, Gonçalo Cardoso, Nito Gomes, Nuno Cunha, João Pinto, Matheus Martins, Vlad e Diego Fernandes).
Treinador: Filipe Cândido.
- Felgueiras: Cristiano Figueiredo, Filipe Cruz (Jean Felipe, 82), Afonso Silva, Dário, Pedro Rosas, Henrique Martins, Landinho, Gabi Pereira, Léo Teixeira, Lucas Duarte e Vasco Moreira (Berna, 73).
(Suplentes: Felipe Scheibig, Jean Felipe, João Pinto, Dudu Cruz, Faissal, Berna, Beni Jetour, Feliz Vaz e Mathys Jean-Marie).
Treinador: Agostinho Bento.
Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vlad (61), Fernandinho (65), Rafael Vieira (79), Filipe Cruz (80) e Léo Teixeira (89), Nito Gomes (90+1) e Berna (90+6).
Assistência: 2.988 espetadores.
