II Liga: Paços estreia-se a ganhar com goleada ao Portimonense

O avançado santomense, que sofreu a grande penalidade que abriu o marcador, ‘bisou’ no merecido triunfo pacense, um jogo que contou ainda com os tentos de Costinha e Nuno Cunha, já no tempo extra, descontando Tamble para o Portimonense.



O Paços procurava o primeiro triunfo frente a um Portimonense melhor fora de portas e que até entrou melhor no jogo, com Grolli, de cabeça, a ameaçar inaugurar o marcador, aos nove minutos,



Os locais demoravam a reagir, mas um toque de Marlon em Lumungo na área do Portimonense levou Costinha para a marca de grande penalidade.



O extremo adiantou o Paços aos 20 minutos e podia ter feito o segundo aos 38, mas falhou em posição frontal uma bola sacudida para a frente por Friedrich.



O jogo seguia sem espetacularidade e estava controlado pelo Paços, mas uma transição rápida dos algarvios, aos 43 minutos, fez pairar o empate em dois momentos, em finalizações de Mo Dauda e, na sequência do canto, Jarleysom.



O Paços voltou a pegar no jogo no segundo tempo, mas uma distração defensiva aos 68 minutos permitiu que Tamble empatasse o jogo, na sequência de uma bola bombeada do meio campo.



Os locais acusaram o golo, mas a reação chegou em dose tripla nos últimos 10 minutos, com Lumungo a marcar por duas vezes, na sequência de contra-ataques rápidas, e Nuno Cunha a fechar a contagem.



Na tabela, o Paços subiu ao 14.º lugar, com os mesmos oito pontos de Penafiel e Oliveirense, enquanto o Portimonense foi igualado pelo Felgueiras, ambos com 11 pontos, e é nono.















Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Portimonense, 4-1.







Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:







1-0, Costinha, 20 minutos.



1-1, Tamble, 68.



2-1, Lumungo, 81.



3-1, Lumungo, 88.



4-1, Nuno Cunha, 90+6.















Equipas:



- Paços de Ferreira: Jeimes, Rafael Vieira, Tiago Ferreira, Kauan, Anilson (Miguel Mota, 75), João Caiado (Nito Gomes, 58), Francisco Ramos (Nuno Cunha, 75), Leandro Dias, Lumungo, João Victor (Diego Fernandes, 75) e Costinha (Matheus Martins, 85).



(Suplentes: Marafona, Miguel Mota, Gonçalo Cardoso, Nito Gomes, Nuno Cunha, João Pinto, Matheus Martins, Vlad e Diego Fernandes).



Treinador: Filipe Cândido.







- Portimonense: Friedrich, Jarleysom, Douglas Grolli (Mesaque Djú, 65), Marlon Júnior (Francisco Canário, 46), Xavier, Zé Gabriel, Edney Silva (Heitor, 59), Zé Gabriel, Xavier, João Reis (Samuel Lobato, 46), Tiago Mamede, Tamble e Mo Dauda (Alexandre Abel, 46).



(Suplentes: Sébastien Cibois, Alexandre Abel, Heitor, Samy, Thauan Lara, Samuel Lobato, Jotavê, Francisco Canário e Mesaque Djú.)



Treinador: Tiago Fernandes.







Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Edney Silva (25), João Caiado (27), Tiago Mamede (29), Marlon Júnior (37) e Douglas Grolli (60).



Assistência: 1.353 espetadores.