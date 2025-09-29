II Liga: Paços reduzido a nove elementos empata com FC Porto B
O Paços de Ferreira e o FC Porto B empataram 2-2, na sexta jornada da II Liga de futebol, num jogo equilibrado e com muitas incidências, que terminou com os pacenses reduzidos a nove elementos.
Com este empate, o Paços mantém o 17.º e penúltimo lugar - com os mesmos quatro pontos do Benfica B (16.º) -, e divide a zona de despromoção com o FC Porto B, que também ainda não venceu e continua em último, agora com dois pontos.
Na Mata Real, encontravam-se os últimos classificados, numa cimeira que desafiava a capacidade de reação das duas equipas, ambas à procura do primeiro triunfo no campeonato.
Numa primeira parte equilibrada, mas por vezes confusa, o FC Porto B ganhou vantagem no intervalo de dois remates perigosos do Paços, por Costinha e Francisco Ramos aproveitando bolas soltas na entrada da área.
O tento de Melnichenko aconteceu aos 14 minutos, num lance aparentemente sem perigo, concluído com um remate rasteiro à meia volta, que enganou Marafona e abalou a confiança dos locais.
Numa transição rápida, aos 36 minutos, o avançado bielorrusso ainda acertou nas malhas laterais, aumentando o coro de assobios dos adeptos pacenses, mas um livre lateral, pouco depois, mudou tudo: Anilson cobrou a falta, a bola entrou na baliza portista, mas sobraram dúvidas sobre uma alegada posição irregular, apenas desfeita pelo vídeoárbitro, cinco minutos depois.
Em cima do descanso, Costinha consumou a reviravolta, com um remate em arco indefensável para Diogo Fernandes, um mero 'espetador' no segundo tempo, tendo em conta às expulsões de Kauan, aos 48 minutos, e Francisco Ramos, aos 69.
Pelo meio, o FC Porto B chegou ao empate pelo suplente Brayan Caicedo, rápido a aparecer entre o central e o lateral.
O Paços recuou linhas, mas até podia ter marcado por Lumungo, sendo que, do lado oposto, o ‘assalto’ final do FC Porto B não deu resultados.
Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.
Paços de Ferreira – FC Porto B, 2-2.
Ao intervalo: 2-1.
Marcadores:
0-1, Melnichenko, 14 minutos.
1-1, Anilson, 38.
2-1, Costinha, 45+3.
2-2, Brayan Caicedo, 54.
Equipas:
- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson, Kauan, Tiago Ferreira, Leandro Dias (Gonçalo Cardoso, 81), Fernandinho, João Pinto (Rafael Vieira, 51), Francisco Ramos, Lumungo, Diego Fernandes (Nito Gomes, 72) e Costinha (Vlad, 81).
(Suplentes: Jeimes, Rafael Vieira, Gonçalo Cardoso, João Caiado, Nito Gomes, Nuno Cunha, Matheus Martins, Vlad e João Victor).
Treinador: Filipe Cândido.
- FC Porto B: Diogo Fernandes, Pedro Lima, Gabi (António Ribeiro, 46), Felipe Silva, Kaio Henrique (Dinis Rodrigues, 65), Domingos Andrade, João Teixeira (Vonic, 72), Kauê Rodrigues, Gonçalo Sousa (André Miranda, 81), Melnichenko e Ángel Alarcón (Brayan Caicedo, 46).
(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, António Ribeiro, Dinis Rodrigues, Kotaro Nagata, Tiago Silva, André Oliveira, André Miranda, Vonic e Brayan Caicedo.)
Treinador: João Brandão.
Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kaio Henrique (25), João Pinto (45+4), Felipe Silva (47), Francisco Ramos (58 e 69), Anilson (61), Brayan Caicedo (79) e Pedro Lima (90+2). Cartão vermelho direto para Kauan (48) e por acumulação de amarelos para Francisco Ramos (69).
Assistência: 1.606 espetadores.
