II Liga: Penafiel `passeia` em Faro e sobe ao pódio





(Com Lusa)





Os golos apontados por Ricardo Schutte, aos quatro e 11 minutos, Juanda, aos 14, e Clau Mendes, aos 88, permitiram à equipa forasteira somar a quinta vitória no campeonato, somando agora 16 pontos, enquanto Candeias reduziu, aos 65, para os algarvios, que ocupam o quinto posto, com 14.Apesar da boa moldura humana, com cerca de 4.000 espectadores nas bancadas, o Farense teve uma entrada em jogo 'desastrosa' e, logo ao minuto quatro, um cruzamento de João Pinto encontrou Schutte livre de marcação dentro da área, com o avançado do Penafiel a desviar para o fundo das redes.Pouco depois, o mesmo Schutte 'bisou' na partida, num erro de Buntic. O guarda-redes precipitou-se e colocou a bola nos pés do jogador do Penafiel, que, com um 'chapéu', anotou o seu segundo golo bisou na partida.O resultado avolumou-se ainda mais ao minuto 14, quando Juanda pegou na bola, fintou Gonçalo Silva e rematou colocado para o terceiro golo do Penafiel.O Farense reagiu e tentou reduzir a desvantagem, com boas chances de Singh e Matheus Oliveira. Os algarvios conseguiram mesmo marcar à passagem do minuto 38, por intermédio de João Resende, mas o lance foi anulado pelo VAR devido a fora de jogo no início da jogada.Já na segunda parte, os algarvios reduziram ao minuto 65, numa recarga de Candeias, após primeira defesa de Miguel Oliveira. O resultado ficou 'selado' aos 88, com um tento de Clau Mendes.Jogo disputado no Estádio São Luís, Faro.Farense – Penafiel, 1-4.Ao intervalo: 0-3.Marcadores:0-1, Ricardo Schutte, 04 minutos.0-2, Ricardo Schutte, 11.0-3, Juanda, 14.1-3, André Candeias, 65.1-4, Clau Mendes, 88.Equipas:- Farense: Fabijan Buntic, Alex Pinto, Gonçalo Silva, Nermin Zolotic, Toni Herrero (Dereck Poloni, 62) Cláudio Falcão (Joseph Nduquidi, 46), Sarpreet Singh (Miguel Menino, 62), Mattheus Oliveira, André Candeias, Nélson Oliveira (Gabriel Barbosa, 46) e João Resende (Cuba, 46).(Suplentes: Jakob Tannander, Dário Miranda, Rodrigo Borges, Lucas D’Agrella, Derick Poloni, Miguel Menino, Rafael Teixeira, Joseph Nduquidi, Cuba, Leonardo Oliveira, Gabriel Barbosa e Victor Barbara).Treinador: José Faria- Penafiel: Miguel Oliveira, Cláudio Silva, Adrián Hernández, Iano Simão, Ricardo Schutte (Davo, 67), Jaime Sánchez (João Miguel, 83), Pedro Sá, Douglas, João Pinto (Tomás Teixeira, 90), Max Svensson (Clau Mendes, 83) e Juanda (Varela, 46).(Suplentes: Eric Puerto, Tiago Ribeiro, Duarte Oliveira, João Miguel, Tiago Sampaio, Jorge Meré, Mairlon Oliveira, Carlinhos Augusto, Francisco Varela, Tomás Teixeira, Clau Mendes e Davo).Treinador: José Lindoso.Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Sá (06 minutos), Nelson Oliveira (08), Cláudio Falcão (45+3) e Singh (55). Cartão vermelho direto para Nduquidi (78).Assistência: 4.007 espectadores.