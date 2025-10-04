II Liga: Portimonense e União de Leiria empatam e continuam ‘colados’ na tabela

Os algarvios ganharam vantagem aos 14 minutos, com um golo de Marc Baró na própria baliza, e os leirienses resgataram o empate aos 85, num cabeceamento de José Pedro, após canto assinalado por o guardião Cibois ter demorado mais de oito segundos com a bola em seu poder.



A formação leiriense começou o jogo a todo o ‘gás’, mas Pablo Fernández pecou na finalização em duas ocasiões no primeiro quarto de hora, permitindo um corte de Marlon Júnior (sete minutos) e uma defesa de Cibois (11).



Na primeira aproximação à baliza contrária, o Portimonense abriu o ativo com um golo na própria baliza de Marc Baró, que desviou de forma infeliz um livre de Tiago Mamede.



O Portimonense ganhou ascendente e dominou o encontro praticamente até à reta final da partida, desperdiçando várias ocasiões de golo, por Heitor (14 minutos), Edney Silva (16), João Reis (63) e Tiago Mamede, que rematou ao poste (66).



A União de Leiria saiu recompensada pela perda de tempo de Cibois e pela eficácia tardia, com o central José Pedro a cabecear para o golo do empate, aos 85, que deixou as duas equipas igualadas com 11 pontos. A formação do Lis, que tem menos um jogo, está na quinta posição, enquanto os algarvios ocupam a sexta.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão



Portimonense – União de Leiria, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Marc Baró, 14 minutos, na própria baliza.



1-1, José Pedro, 85.







Equipas:



- Portimonense: Sébastien Cibois, Jarleysom, Douglas Grolli, Marlon Júnior, Edney Silva, Xavier (Zé Gabriel, 83), Tiago Mamede (Mateus Santos, 88), João Reis, Heitor (Samuel Lobato, 60), Danio Djassi (Mo Dauda, 88) e Tamble Monteiro.



(Suplentes: Douglas Friedrich, Alexandre Abel, Samuel Lobato, Mateus Santos, Mesaque Djú, Mo Dauda, Zé Gabriel, Jotavê e Francisco Canário).



Treinador: Tiago Fernandes.



- União de Leiria: João Bravim, Miguel Maga (Habib Sylla, 79), Genaro Rodríguez, José Pedro, Marc Baró (João Silva, 46), Lucho Vega (Daniel Borges, 46), Miguel Pires (Dieu Michel, 62), Jordan van der Gaag, Junior Mendes, Pablo Fernández (Bernardo Gomes, 72) e Juan Muñoz.



(Suplentes: Salvi Carrasco, Victor Rofino, Famana Quizera, João Silva, Bernardo Gomes, Daniel Borges, Habyb Silla, Victor Silva e Dieu Michel).



Treinador: Fábio Pereira.







Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Marc Baró (12), Miguel Pires (35), Heitor (36), Miguel Maga (65), Douglas Grolli (70), Bernardo Gomes (76) e Samuel Lobato (83).



Assistência: 1.232 espetadores.



