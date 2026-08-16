Futebol Nacional
II Liga. Portimonense soma segunda vitória seguida na receção ao Vizela
O Portimonense somou hoje a segunda vitória consecutiva na II Liga de futebol, ao bater em casa, por 2-0, o Vizela, que esteve em inferioridade numérica a partir dos 24 minutos do jogo da segunda jornada.
A equipa algarvia, que dominou praticamente todo o encontro, saiu vencedora com golos do lateral brasileiro Edney Silva, aos 34 minutos, e do estreante médio luso-francês Yanis da Rocha, aos 72.
O Portimonense segue, à condição, no segundo lugar, com seis pontos, em igualdade com a líder Académica, enquanto o Vizela é provisoriamente oitavo classificado, com três pontos.
O ascendente dos ‘alvinegros’, que revelaram consistência defensiva e dinâmica ofensiva, foi claro desde os minutos iniciais, com Danio Djassi (oito minutos), Edney Silva (12) e Diogo Cabral (20) a falharem boas oportunidades.
A missão do Vizela complicou-se aos 24 minutos, com o cartão vermelho mostrado a Luís Rocha (travou o isolado Djassi) após intervenção do videoárbitro, e os anfitriões aproveitaram para abrir o ativo, com Edney Silva a concluir ao segundo poste um cruzamento de João Reis.
O Portimonense continuou a gerir a dupla vantagem de forma confortável e, apesar de uma ligeira reação dos minhotos, conseguiu chegar ao segundo golo, por Yanis da Rocha, que concluiu na pequena área, dois minutos após entrar, na sequência de canto assinado por Edney.
O 2-0 ‘arrumou’ a partida e os algarvios ainda desperdiçaram a goleada, em lances protagonizados por Tiago Mamede (82) e Thauan Lara (87).
O Portimonense segue, à condição, no segundo lugar, com seis pontos, em igualdade com a líder Académica, enquanto o Vizela é provisoriamente oitavo classificado, com três pontos.
O ascendente dos ‘alvinegros’, que revelaram consistência defensiva e dinâmica ofensiva, foi claro desde os minutos iniciais, com Danio Djassi (oito minutos), Edney Silva (12) e Diogo Cabral (20) a falharem boas oportunidades.
A missão do Vizela complicou-se aos 24 minutos, com o cartão vermelho mostrado a Luís Rocha (travou o isolado Djassi) após intervenção do videoárbitro, e os anfitriões aproveitaram para abrir o ativo, com Edney Silva a concluir ao segundo poste um cruzamento de João Reis.
O Portimonense continuou a gerir a dupla vantagem de forma confortável e, apesar de uma ligeira reação dos minhotos, conseguiu chegar ao segundo golo, por Yanis da Rocha, que concluiu na pequena área, dois minutos após entrar, na sequência de canto assinado por Edney.
O 2-0 ‘arrumou’ a partida e os algarvios ainda desperdiçaram a goleada, em lances protagonizados por Tiago Mamede (82) e Thauan Lara (87).