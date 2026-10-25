Futebol Nacional
II Liga: Silas estreia-se no AVS com vitória
O AVS venceu o Tondela por 2-1, em partida da oitava jornada da II Liga, assinalando o início vitorioso de Jorge Silas no comando técnico da equipa avense.
Com golos de Hiago Santos (cinco minutos) e Jorge Meireles (86), o AVS somou a quarta vitória consecutiva em todas as competições, enquanto o Tondela, que reduziu por Bebeto já perto do fim, viu interrompida uma série de três vitórias seguidas na prova.
Com este triunfo, o AVS sobe à condição ao sétimo lugar, com 12 pontos, em igualdade pontual com o Tondela, que cai à oitava posição.
Apesar da entrada pressionante do Tondela, o AVS inaugurou o marcador, aos cinco minutos, por Hiago Santos numa jogada em que só teve de encostar após uma defesa incompleta de Carlos Araújo ao remate perigoso de Guilherme Neiva.
Aos 28, o Tondela chegou com perigo à baliza adversária na sequência de um lance estudado, que culminou num cruzamento perigoso de Rodrigo Cascavel em que a bola passou ao lado do poste direito.
Poucos depois, Rodrigo Cascavel voltou a ameaçar num remate acrobático defeituoso e a bola sobrou para Arjen van der Heide, que rematou para uma grande defesa de Daniel Rebollo.
Antes do intervalo, o AVS chegou a celebrar o segundo golo por Roni Moura, numa jogada de insistência na área do Tondela, mas o golo foi anulado por fora de jogo do médio brasileiro.
Já no segundo tempo, o Tondela tentou reagir à desvantagem no marcador com o cabeceamento de Farru à barra da baliza avense.
Com maior posse de bola, a formação de Tondela voltou a ameaçar o golo, aos 75 minutos, no cabeceamento de Rodrigo Cascavel para defesa complicada do guarda-redes avense.
Em desvantagem no marcador, o Tondela continuou a procurar o tento da igualdade, mas o AVS chegou novamente ao golo por Jorge Meireles, após assistência de André Sousa.
Nos instantes finais, Fernando Almeida cometeu grande penalidade, que Bebeto converteu para fixar o resultado final em 2-1.
Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.
AVS – Tondela, 2-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador:
1-0, Hiago Santos, 05 minutos.
2-0, Jorge Meireles, 86.
2-1, Bebeto, 90+4 (grande penalidade).
Equipas:
- AVS: Daniel Rebollo, Mateus Pivô (Jorge Meireles, 76), Bernardo Conde, Rosic, Leandro Rivas (André Sousa, 76), Fernando Almeida (Pedro Pimentel, 68), Roni, Hiago Santos, Rafael (Regis, 68), Guilherme Neiva (Brasido, 76) e Talles Wander.
(Suplentes: Raul Steffens, Davi Schuindt, Carlos Ponck, Brasido, André Sousa, Pedro Pimentel, Andrey Santos, Jorge Meireles, Ruan Assis, Regis e Rodrigo Pinho).
Treinador: Jorge Silas.
– Tondela: Carlão, Carraça (Bebeto, 46), Christian Marques, Farru, Zé Ricardo, Hélder Tavares (Yaya Sithole, 69), Mateus Sarará (João Lima, 76), Hugo Félix (Tiago Dias, 46), Arjen van der Heide (Henry Addo, 76), Rodrigo Cascavel e Tomané.
(Suplentes: Cañizares, João Afonso, Bebeto, Ian Kamga, Gabriel Ramalho, Bruno Almeida, Yaya Sithole, Xabier Armendariz, Gaston Novero, Tiago Dias, Henry Addo e João Lima).
Treinador: Ricardo Costa.
Árbitro: Diogo Araújo (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mateus Sarará (04), Fernando Almeida (06), Carraça (15), Hiago Santos (18), Guilherme Neiva (26), Hugo Félix (36), Leandro Rivas (56), Mateus Pivô (70) e Roni (71).
Assistência: 922 espectadores.
Com este triunfo, o AVS sobe à condição ao sétimo lugar, com 12 pontos, em igualdade pontual com o Tondela, que cai à oitava posição.
Apesar da entrada pressionante do Tondela, o AVS inaugurou o marcador, aos cinco minutos, por Hiago Santos numa jogada em que só teve de encostar após uma defesa incompleta de Carlos Araújo ao remate perigoso de Guilherme Neiva.
Aos 28, o Tondela chegou com perigo à baliza adversária na sequência de um lance estudado, que culminou num cruzamento perigoso de Rodrigo Cascavel em que a bola passou ao lado do poste direito.
Poucos depois, Rodrigo Cascavel voltou a ameaçar num remate acrobático defeituoso e a bola sobrou para Arjen van der Heide, que rematou para uma grande defesa de Daniel Rebollo.
Antes do intervalo, o AVS chegou a celebrar o segundo golo por Roni Moura, numa jogada de insistência na área do Tondela, mas o golo foi anulado por fora de jogo do médio brasileiro.
Já no segundo tempo, o Tondela tentou reagir à desvantagem no marcador com o cabeceamento de Farru à barra da baliza avense.
Com maior posse de bola, a formação de Tondela voltou a ameaçar o golo, aos 75 minutos, no cabeceamento de Rodrigo Cascavel para defesa complicada do guarda-redes avense.
Em desvantagem no marcador, o Tondela continuou a procurar o tento da igualdade, mas o AVS chegou novamente ao golo por Jorge Meireles, após assistência de André Sousa.
Nos instantes finais, Fernando Almeida cometeu grande penalidade, que Bebeto converteu para fixar o resultado final em 2-1.
Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.
AVS – Tondela, 2-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador:
1-0, Hiago Santos, 05 minutos.
2-0, Jorge Meireles, 86.
2-1, Bebeto, 90+4 (grande penalidade).
Equipas:
- AVS: Daniel Rebollo, Mateus Pivô (Jorge Meireles, 76), Bernardo Conde, Rosic, Leandro Rivas (André Sousa, 76), Fernando Almeida (Pedro Pimentel, 68), Roni, Hiago Santos, Rafael (Regis, 68), Guilherme Neiva (Brasido, 76) e Talles Wander.
(Suplentes: Raul Steffens, Davi Schuindt, Carlos Ponck, Brasido, André Sousa, Pedro Pimentel, Andrey Santos, Jorge Meireles, Ruan Assis, Regis e Rodrigo Pinho).
Treinador: Jorge Silas.
– Tondela: Carlão, Carraça (Bebeto, 46), Christian Marques, Farru, Zé Ricardo, Hélder Tavares (Yaya Sithole, 69), Mateus Sarará (João Lima, 76), Hugo Félix (Tiago Dias, 46), Arjen van der Heide (Henry Addo, 76), Rodrigo Cascavel e Tomané.
(Suplentes: Cañizares, João Afonso, Bebeto, Ian Kamga, Gabriel Ramalho, Bruno Almeida, Yaya Sithole, Xabier Armendariz, Gaston Novero, Tiago Dias, Henry Addo e João Lima).
Treinador: Ricardo Costa.
Árbitro: Diogo Araújo (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mateus Sarará (04), Fernando Almeida (06), Carraça (15), Hiago Santos (18), Guilherme Neiva (26), Hugo Félix (36), Leandro Rivas (56), Mateus Pivô (70) e Roni (71).
Assistência: 922 espectadores.
(Com Lusa)