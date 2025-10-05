II Liga: Sporting B ascende à liderança com goleada em Leixões

Os golos foram apontados por Rodrigo Ribeiro, aos 20 e 58 minutos, este último de grande penalidade, José Silva, aos 24, e Rafael Nel, aos 48.



O conjunto 'leonino' regressou assim aos triunfos, depois de ter perdido com o Marítimo na passada ronda, por 1-0, tendo aproveitado agora o empate dos madeirenses e a derrota do Vizela para atingir o primeiro lugar, com 15 pontos, mais um do que aquela dupla.



Por sua vez, o Leixões, depois de um arranque de temporada positivo, continua em queda e soma já a quarta derrota consecutiva na II Liga, ocupando a 13.ª posição, com sete pontos.



Após algum equilíbrio inicial, o golo inaugural surgiu por Rodrigo Ribeiro, a partir da direita, com o jovem avançado a fletir para dentro e a rematar cruzado, numa tentativa que contou ainda com um desvio do central Rafael Santos.



Em menos de cinco minutos, a vantagem foi dilatada, com um fantástico remate do lateral direito José Silva, que marcou o seu primeiro golo como futebolista sénior. O jogador orientou a bola para o seu pé esquerdo e desferiu um remate notável, de tal forma colocado que não deu hipóteses de defesa.



Ao terceiro minuto da segunda parte, Rafael Nel viu-se isolado diante do guarda-redes Miguel Morro, lançado por um grande passe em profundidade de Salvador Blopa, e estabeleceu o 3-0.



Pouco antes de ser atingida a hora de jogo, Lourenço Henriques derrubou Rafael Nel no interior da área e, na conversão, Rodrigo Ribeiro enganou o guardião leixonense, sentenciando a partida.



Com o desfecho pré-anunciado, o ritmo da partida baixaria a partir daí e o Leixões não demonstrou capacidade para evitar uma pesada derrota caseira, perante a contestação dos seus adeptos.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Sporting B, 0-4.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Rodrigo Ribeiro, 20 minutos.



0-2, José Silva, 24.



0-3, Rafael Nel, 48.



0-4, Rodrigo Ribeiro, 58 (grande penalidade).







Equipas:



- Leixões: Miguel Morro, Paulinho, Lourenço Henriques, Rafael Santos, Simãozinho, Naldo (Dokou Dodo, 46), Cláudio Araújo (Salvador Agra, 46), Bica (Ricardo Valente, 59), Ângelo Neto (Evrard Zag, 59), Werton e Bryan Róchez (Benjamin Kanuric, 67).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Paulité, Salvador Agra, Evrard Zag, Leo Díaz, Benjamin Kanuric, Morufdeen Moshood, Dokou Dodo e Ricardo Valente).



Treinador: João Nuno Fonseca.



- Sporting B: Diego Callai, David Moreira, João Muniz, Rodrigo Dias, José Silva (Rafael Pontelo, 76), Manuel Mendonça, Samuel Justo, Salvador Blopa (Paulo Cardoso, 64), Rafael Besugo (Kauã Oliveira, 64), Rodrigo Ribeiro (Flávio Gonçalves, 70) e Rafael Nel (Gabriel Silva, 64).



(Suplentes: Guilherme Pires, Rafael Pontelo, Rômulo Júnior, Flávio Gonçalves, Kauã Oliveira, Rayhan Momade, Gabriel Silva, Paulo Cardoso e Rafael Camacho.



Treinador: João Peixeiro (em substituição de João Gião, que cumpriu suspensão).



Árbitro: Flávio Jesus (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Igor Stefanovic (22), Rodrigo Ribeiro (45), Ângelo Neto (45), Lourenço Henriques (53), João Muniz (83) e Paulo Cardoso (90+4).



Assistência: cerca de 2.500 espetadores.

