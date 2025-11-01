II Liga. Sporting B soma terceira vitória consecutiva e consolida liderança

Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, os ‘verde e brancos’ começaram a perder, com um golo de Tiago Ribeiro, aos 14 minutos, mas deram a volta ao marcador por Manuel Mendonça (37), Rafael Nel (45+5), este de grande penalidade, e Rodrigo Ribeiro (47), antes de Leandro Antunes (77) reduzir para os visitantes.



Com este resultado, a equipa orientada por João Gião soma 21 pontos e tem o mesmo número de jogos que os perseguidores mais próximos, Torreense (17) e Vizela (16), que só entram em campo na terça-feira e no domingo, respetivamente, para disputarem os seus encontros da 10.ª jornada.



Apesar de o Feirense ter chegado primeiro ao golo, num contra-ataque de baliza a baliza conduzido e finalizado por Tiago Ribeiro (14), que aproveitou ainda uma falha de Rayan Lucas no início da jogada, a primeira parte foi de intenso domínio ‘verde e branco’.



Os 73% de posse de bola ao intervalo, segundo as estatísticas da Liga de clubes, foram materializados nos golos de Manuel Mendonça (37) e Rafael Nel (45+5), numa grande penalidade que o videoárbitro mandou repetir, porque, no primeiro remate do avançado, defendido por Diego Altube, Tiago Ribeiro entrou na grande área antes do tempo para ‘aliviar’ para canto.



A segunda parte começou como a terminou a primeira, com o Sporting B a ‘carregar’ e Rodrigo Ribeiro (47) a ampliar a vantagem, de calcanhar, no meio de uma confusão na pequena área, resultante de um canto.



Ainda antes de o Feirense conseguir reagir, Rayan Lucas, que se tinha redimido do erro ao assistir Manuel Mendonça para o golo do empate, acertou na trave, mas, após esse lance, os fogaceiros assumiram as despesas do encontro e reduziram por Leandro Antunes (77).



Nesta fase, e tal como o guarda-redes visitante fizera na primeira parte, Diego Callai foi evitando males maiores para os ‘leões’, que não deixaram de explorar as transições e podiam ter marcado novamente por Mauro Couto (81), que escorregou, isolado, na ‘cara’ de Altube, ou por David Moreira (90+3), que acertou na trave.

